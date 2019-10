Natacha Atlas est une exploratrice, une citoyenne du monde, qui propulse une musique basée sur la rencontre et le goût de l’autre. "Strange Days" (Whirlwind/Socadisc), son dernier album, mêle jazz et musique orientale.

C’est avec le violoniste Samy Bishai avec qui Natacha Atlas partage en plus de la musique, la même double nationalité anglo-égyptienne, que s’est construit l'album "Strange Days".

La chanteuse se rappelle, il y a quelques années :

j’ai entamé un étroite collaboration avec Samy, en tant que directeur musical et partenaire de composition. Son sens du jazz, de l’improvisation et sa formation classique ont transformé mon univers arabo-électroacoustique d'une manière que je ne n’aurais pu imaginer.

Sur les dix chansons de cet album, le duo a aussi laissé la porte ouverte à des invités tels que : Idris Rahman, le guitariste Paulo Vinícius, Joss Stone, Tanya Wells et Sofiane Saidi.

Ce nouvel opus est donc un disque de mixité et un aboutissement. Comme le dit Natacha Atlas :

"Strange Days » est ce que je veux exprimer à travers la musique, mon hybridité et ma dualité entre le Moyen-Orient et l'Europe, dans toutes ses facettes, nous avons la chance d'avoir ces musiciens qui combinent tout ce qu'on aime du jazz et de la musique arabe.