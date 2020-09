Toots and the Maytals, ont été une des pierres angulaire du reggae, leur succès seront repris par the Clash, the Specials, ou Amy Winehouse. "Toots" est aussi le chaînon manquant entre la soul et le son de la Jamaïque.

Le chanteur Toots Hibbert, du groupe Toots and the Maytals se produit sur scène à Hyde Park, Londres, le 31 août 1974. © Getty / Michael Putland

Le journal « Jamaica Observer » annonçait en une le lendemain de son décès que Toots était « fils du ska, père du reggae », et comme le confiait il y a un an Keith Richards au magazine Rolling Stone :

Comme chanteur, il est incroyable, disait-il. Sa voix me rappelle beaucoup celle d’Otis Redding »

Il faut dire que d’abord comme beaucoup de ses homologues américains qui vont faire de la soul, leur sacerdoce, Toots naît avec un père prédicateur, il apprend la musique à l’église et observe comment galvaniser les foules, faire monter la pression jusqu’à la transe.

Marley est un prophète et Toots est un prêcheur.

Quand on le voyait sur scène on pouvait penser à un frère d’arme de James Brown.

Il venait de sortir fin août un nouvel album, Got To Be Though. Un disque produit par Zak Starkey (fils de Ringo Starr) sur lequel figurent Ringo Starr, Ziggy Marley, Sly Dunbar et Cyril Neville.