Les cinq gars de Fontaines D.C, viennent de sortir "Dogrel", un disque brûlant, rageur, "punkisant" où l’urgence du changement s’entend et frôle la perfection.

Grian Chatten, chanteur et leader du groupe Fontaines DC © AFP / Robin Pope / NurPhoto

Le titre de ce disque, "Dogrel", est selon les Fontaines D.C :

Un genre d'écriture poétique irlandaise crue et venue de la classe ouvrière, souvent tenue en piètre estime par la critique littéraire.

Populaire donc, en connexion avec leur ville (comprenez, D.C. comme Dublin City), musicalement dans une tension permanente, les Fontaines D.C sont une des voix de l’Irlande anti-brexit, social politique sans oublier d’être amoureux des mots (le chanteur Grian Chatten, fait souvent référence à James Joyce, TS Eliot).

Depuis deux ans, la rumeur enflait, la scène rock irlandaise envoyait du bois et prônait une musique plus radicale, un groupe, Girl Band, avait ouvert le chemin. Et c’est dans ce sillage que s’épanouissent les Fontaines D.C, fabriquer une musique en dehors des clous, des modes, redevenir libres quand le fond de l’air est triste. "Plus personne ne croit en rien" disent-ils "et ce que nous devons faire, c'est former une sorte de vérité sur nous-mêmes".

Les Fontaines D.C en quelques vidéos