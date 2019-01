Moins de deux ans après « Flip » son premier album (2017) le jeune rappeur français (il a 27 ans) continue d’exploser les contours du rap, qu’il teinte d’électro, de rock ou de chanson, et dont il fait son exutoire.

Lomepal © Radio France / Alexis Goyer

Antoine Valentinelli, (rebaptisé Lomepal en raison de son teint blême) avait déjà frappé fort avec « Flip ».

Brouillant les codes du rap, il posait sur la pochette maquillé en femme, mélangeait les genres musicaux sans complexe, et n’hésitait pas à tomber l’armure pour mieux exposer ses blessures. L’album, à base d’égo-trip blasé et dépressif, sera certifié double disque de platine, tour de force par les temps qui courent.

Avec « Jeannine » son second album, Lomepal pousse encore plus loin le bouchon de l’hypersensibilité, avec 16 titres à travers lesquels il se livre en toute impudeur. Fragile et touchant.

Jeannine était la grand-mère du rappeur, diagnostiquée schizophrène, il l’a peu connue (elle est morte d’un cancer quand il avait une dizaine d’années), mais dit avoir hérité d’elle la douce folie qui l’habitait.

Une folie qui imprègne délicatement tout l’album.

Autobiographique, ce nouvel album de Lomepal l’est donc, sans aucun doute. Le jeune homme y aborde avec fragilité et délicatesse différents sujets qui le touchent, et qui vont de la gestion de la notoriété à la solitude, aux histoires d’un soir, à la peur de vieillir, au vide intérieur qu’on peut ressentir même en ayant du succès …

Les mélodies sont magiques. La musique est minimaliste. Les beats sont globalement assez lents, l‘électro est douce, vaporeuse, le piano est clair, la basse vibrante. La production est particulièrement soignée, lumineuse, et vient porter le rap si particulier de Lomepal, dont le flow se fait de plus en plus souvent chant, rendant presque invisible la frontière entre rap et pop.

Dans la foulée de Damso et Columbine dont on vous a parlé ici même, le rap français poursuit son émancipation avec Lomepal qui persiste et signe avec « Jeannine » un magnifique second album.

Lomepal est actuellement en tournée : les dates sont ici.