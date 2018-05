Avec plus de 75 millions d’écoutes en streaming et quelques millions de vues sur YouTube, ce quintette originaire de Caroline du nord, est en train d'imprimer sa marque dans le paysage musical américain.

En toute indépendance Rainbow Kitten Surprise développe, depuis sa création en 2013, une musique tout aussi nerveuse que délicate, entre indie-pop, folk et rock alternatif.

C’est à Boone, dans les montagnes de la Caroline du nord, dans le dortoir de l’université Appalachian State University, qu’est né le groupe autour de Sam Melo (le chanteur) et Derrick Keller (le guitariste). Le duo devient rapidement quintette avec l’arrivée de trois nouveaux membres, eux aussi originaires de Boone : Rainbow Kitten Surprise est désormais au complet et sort en 2013 « Seven » son premier album sur lequel figure notamment « Devil Like Me » qui sera un joli succès.

Suivra en 2015 l’album « RKS » porté par le titre « Cocaine Jesus » qui sera lui aussi un petit hit américain. Ce deuxième album va permettre à Rainbow Kitten Surprise de jouer de concerts en festivals, à travers tous les Etats-Unis, au cours des 3 années qui vont suivre. C’est ainsi que le groupe va rapidement se tailler une jolie réputation.

Musicalement Rainbow Kitten Surprise se situe entre Modest Mouse et Bon Iver, avec des harmonies vocales très maîtrisées et des textes souvent introspectifs et spirituels, à forte dimension sociale et humaine.

Avec Rainbow Kitten Surprise on passe de rythmiques très rocks, à des coulées d’arpèges plus country, plus folks. Les chœurs soutiennent la voix haute et précise de Sam, dont le chant peut aussi devenir un phrasé au flow très hip-hop. Bref, Rainbow Kitten Surprise se joue des étiquettes et défie les genres musicaux pour créer son propre style, un style très marqué, immédiatement identifiable.

Le troisième album de Rainbow Kitten Surprise (mais le premier à être distribué en France), s’intitule « How To : Friend Love Freefall ». Il est sorti début avril sur le label Elektra (une division de Warner Music) et il est produit par Jay Joice (Cage the Éléphant).

RKS effectue actuellement une grande tournée américaine de 45 dates et sera en Europe à la rentrée, pour une tournée qui passera par la France et Paris le 6 novembre au théâtre Les étoiles.