Un an après la sortie de son précédent album, le groupe Whitney est de retour avec « Candid », un disque constitué de dix reprises que le duo envisage comme des pistes qui pourraient guider leur travail et leur évolution.

Whitney, groupe composé de Julien Ehrlich's et Max Kakacek a sorti son troisième album, « Candid ». © Getty / Burak Cingi/Redferns

Il y a un an sortait « Forever Turned Around », le deuxième album de Whitney, qui naviguait entre Folk, Soul et Country. Ce groupe de Chicago, composé de Julien Ehrlich's et Max Kakacek, a sorti il y a quelques semaines son troisième album, « Candid », un disque de reprises dans lequel on peut découvrir leur adaptation de « Hammond Song », une merveille sortie en 1978 par le groupe The Roches.

Ce qui est intéressant avec cet album, c’est que le groupe n’est pas allé là où on aurait pu l’attendre pour le choix des titres. Le duo avait déjà adapté par le passé des morceaux de Neil Young, de Bob Dylan ou de Wilco, des artistes s’inscrivant bien dans leur univers musical et artistique.

Pour « Candid », ils s’en sont écartés et ont pioché dans les répertoires de David Byrne & Brian Eno, de Moondog, du grand compositeur / musicien / chanteur de Soul britannique Labi Siffre, du duo électro Kingdom & Kelela ou encore du groupe de R&B très marqué 90’s SWV.

Ces choix semblent clairement surprenants et composent un drôle de mélange, assez improbable. Et pourtant, le groupe s’approprie toutes ces chansons avec une évidence et une simplicité très convaincantes. Ils démontrent avec ces réinterprétations tout leur savoir-faire en matière de mélodies et d’harmonies. Le son de cet album est lumineux, réconfortant, chaleureux et nous renvoie à de nombreux souvenirs musicaux des années soixante-dix.

Leur adaptation du classique « Take Me Home Country Road » de John Denver sorti à l’origine en 1971, sur laquelle ils ont convié Katie Crutchfield, la voix du projet Waxahatchee, est tout simplement formidable.