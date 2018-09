Jeanne Added est une artiste au CV déjà bien rempli et dont la trajectoire est aux antipodes des carrières que nous avons l’habitude d’évoquer dans cette chronique...

Jeanne Added © Radio France / Alexis Goyer

Jeanne Added est native de Reims, elle est passée du classique au jazz jusqu’au rock électro où elle excelle aujourd’hui.

C’est d’abord avec le violoncelle puis avec le chant lyrique que Jeanne Added fait ses premières armes au Conservatoire National de Reims pendant quelques années avant d’entrer dans le monde du jazz où elle deviendra l’interprète pour de nombreux musiciens tels Baptiste Trotignon, la compagnie Lubat à Uzeste aux côtés de Bernard Lubat et André Minvielle.

Elle perfectionnera son art - et son impeccable accent - à la Royal Academy of Music de Londres et intègrera un trio de jazz qui sera nommé aux Victoires du jazz en 2011…

Cette même année, Jeanne Added publie un EP-5 titres, qui rompt radicalement avec le jazz et sur lequel elle reprend un titre de son idole absolu, Prince, dont elle ne se remettra jamais de sa mort.

Elle assure ensuite les premières parties de la tournée de The Do dont le musicien-producteur du groupe, Dan Levy, produira son deuxième EP qui pose alors les jalons d’un univers musical bien marqué et personnel. Un univers qui ne laisse pas indifférents les programmateurs des TransMusicales de Rennes qui l’invitent en 2014 à se produire sur scène, cinq soirs de suite. Un titre commence déjà à buzzer à l’époque, A War Is Coming …

Ce titre figure sur le premier album de Jeanne Added qui paraît en juin 2015 sous le titre « Be Sensationnal », toujours réalisé par Dan Levy. Ce premier opus reçoit les louanges de la critique, sera plusieurs fois récompensé et se verra nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie ‘Album révélation de l’année’. Suit alors une tournée de quelque 200 dates qui durera deux ans et qui fera de Jeanne Added la 5ème artiste la plus programmée dans les festivals durant l’été 2016. Un titre en particulier, issu de ce premier album, « Look At Them », a largement contribué à la faire connaître du grand public …

L’ancienne violoncelliste rodée au rock officialise son retour sur disque, le 14 septembre 2018, avec l’album « Radiate », produit par Maestro, un duo que Jeanne Added avait croisé à l’époque du conservatoire, « deux immenses musiciens » qui lui ont apporté leur culture pop et électro, à l’opposé des guitares du précédent album. On appréciera surtout les qualités vocales exceptionnelles de Jeanne Added qui ne fait pas dans la démonstration, bien au contraire !

Jeanne Added est en concert mardi 25 septembre à la Maison de la Radio, au Studio 104, en double affiche avec Jorja Smith et retransmis sur France Inter, de 21h à 23h. Et vous donne rendez-vous au Zénith de Paris, le 3 avril 2019.