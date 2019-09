"Forever Turned Around" est le deuxième album du groupe américain Whitney, qui vient de sortir sur le label Secretly Canadian. Entre Folk, Country et Soul, c’est un disque apaisant, lumineux, qui sonne comme une évidence.

Whitney, le projet du duo de compositeurs Max Kakacek (Smith Westerns) et Julien Ehrlich (Unknown Mortal Orchestra) le 11 juillet 2019 à New York. © Getty / Jason Mendez

Whitney est un groupe emmené par deux musiciens de Chicago, Julien Ehrlich (batteur et chanteur) et Max Kakacek (guitariste). Ils ont monté le groupe en 2015 après avoir joué ensemble quelques années au sein d’un autre groupe, Smith Western. Ils sont accompagnés par un clavier, deux guitaristes, un bassiste, un trompettiste et un ensemble de cordes sur certains morceaux.

Leur musique se situe quelque part entre le Rock Indépendant et le Soft-Rock des années soixante-dix. Ils produisent une musique assez douce, chaleureuse, qui s’appuie sur un fonds de Folk, voire de Country, et qui par moments va vers la Soul et Rythm & Blues.

Ce deuxième album raconte des relations amicales, amoureuses, comment les histoires commencent, comment elles se terminent. Ces deux jeunes musiciens âgés de vingt-sept ans commencent à s’interroger sur le temps qui passe, sur comment on peut trouver de la beauté, de la joie dans des petites choses simples de la vie. C’est assez charmant, un peu nostalgique, légèrement doux-amer.

Ils ont écrit les chansons de ce disque pendant la tournée qui a suivi la sortie de leur premier album ("Light Upon The Lake" 2016) et ont commencé à l’enregistrer lors de différentes sessions studio. Mais c’est finalement dans le studio de leur guitariste Ziyad Asrar, dans leur ville natale de Chicago, où le groupe est très populaire, soutenu, que l’album a pris forme et s’est finalisé. Ils ont été aidés pour la production et la réalisation par deux figures de la scène Folk américaine contemporaine, Brad Cook, collaborateur régulier de Bon Iver, et Jonathan Rado du groupe Foxygen.

Le groupe tourne actuellement aux Etats-Unis, avant de venir jouer en Europe au mois de novembre.

Ils seront en concert à Paris, Au Trabendo le 21 novembre prochain.