Sur la pochette de son nouvel album, ce n’est pas le duo qui pose, mais Miguel : un bouc fort sympathique, qui joue le rôle de la tondeuse dans la ferme de "The Inspector Cluzo".

Les membres du groupe "The Inspector Cluzo" : Mathieu Jourdain et Laurent Lacrouts lors d'un concert © AFP / Sébastien Bozon

The Inspector Cluzo aka les "Rockfarmers", ou "Les gens de la terre" (comme le dit le titre de leur dernier album), fêteront en 2018 leurs dix ans d'indépendance totale.

Avec une renommée internationale qui ferait pâlir d’envie le fonctionnaire du commerce extérieur : 56 pays visités, un vrai tube au Japon et des milliers de potos partout dans le monde... Un palmarès que The Inspector Cluzo garantit sans OGM !

Entre deux disques et une tournée, les deux Gascons dirigent une ferme où ils élèvent des oies à l’ancienne.

" We The People Of The Soil " le nouvel album de The Inspector Cluzo a été enregistré, mixé et produit à Nashville par Vance Powell (Jack White, Tinariwen, Arctic Monkeys, Raconteurs, Dead Weather).

Un album entre ballades et rocks qui t’envoient au plafond, et n’oublient jamais d’appuyer là où ça fait mal : « Globalisation Blues ».