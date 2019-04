Au registre feel-good music, l’américaine Lizzo explose tout en ce moment, avec son titre « Juice ». Un tube imparable et prélude à son troisième album « Cuz I Love You » qui vient tout juste de sortir.

La rappeuse, chanteuse, actrice, flûtiste et compositrice Lizzo © New Press Image - Luke Gilford

De son vrai nom Melissa Jefferson, Lizzo est née et a grandi à Houston (Texas) avant de s’installer à Minneapolis (la ville de Prince) où elle vit encore aujourd’hui.

Rappeuse, chanteuse, compositrice, flûtiste et actrice, cette fille est un véritable ouragan ! Débordante d’énergie et de créativité, elle a fait ses premiers pas dans divers groupes de filles avant de se lancer en solo en 2013 avec « Lizzobangers » un premier album très marqué hip hop qui sera suivi en 2015 par l’album « Big Grrls Small World ».

Sa forte personnalité, exubérante et sans complexes, va rapidement faire de Lizzo une artiste de premier plan. Elle signe sur une grosse major, elle fait le buzz dans divers shows télé où elle se produit avec son groupe de danseuses, composé uniquement de femmes XXL, les bien-nommées Bigg Grrls, ou encore sur Instagram en jouant l’air de la petite sirène à la flûte traversière (son instrument de prédilection).

Citée dans la liste des "10 artistes que vous devez connaître" par le magazine Rolling Stone, Lizzo entame l'année 2019 sur les chapeaux de roue avec sa participation au festival Coachella (où elle a notamment twerké avec Janelle Monae) mais surtout avec la sortie de son nouvel album « Cuz I Love You » sorti le 19 avril et qui s’annonce comme un des cartons de l’année.

« Tempo » c’est le tout nouveau titre de Lizzo, qu’elle interprète en duo avec Missy Elliott, rappeuse bien connue, à laquelle on la compare souvent. Un titre qui figure évidemment sur son dernier album, dans les bacs depuis quelques jours.

« Cuz I Love You » est un album qui mêle rap, soul, funk, r’n’b et pop, dans un tourbillon d’énergie, avec beaucoup d’esprit et de caractère. Une production rutilante mais pas trop, juste ce qu’il faut pour bien mettre en relief les contours plus que généreux de cette artiste hors normes !

Et ce nouvel album qui compte 11 titres, a littéralement été mis en orbite par « Juice », Le Tube de ce début d’année : impossible de rester impassible en l’écoutant. On fait le test ?

L'album « Cuz I Love You » de Lizzo est disponible en digital depuis le 19 avril (WEA)

Lizzo sera en concert à Paris le 29 mai à L’Alhambra, dans le cadre du festival This Is Not A Love Song (Nîmes) le 31 mai, et dans le cadre du festival Afropunk (Paris) mi-juillet...