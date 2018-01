"L'Oiseleur" le second album de Feu! Chatterton sortira le 9 mars prochain chez Barclay. Il a été précédé par 3 titres livrés petit à petit (histoire de bien faire monter la sauce...) Il y a eu "L'ivresse" et "Souvenir" puis tout récemment "Ginger". Résultat : nous sommes super impatients !

Feu! Chatterton © AFP

Emmené par son charismatique chanteur dandy Arthur Teboul, Feu! Chatterton est un quintette parisien qui s'est immédiatement distingué par sa fougue et son élégance. Deux EP et de nombreux concerts (notamment en première partie du collectif Fauve) vont dés 2014 faire de Feu! Chatterton LE groupe de rock français à suivre...

"La Mort Dans La Pinède" ou "La Malinche" sont des titres particulièrement emblématiques du groupe, des titres où transpirent leurs influences littéraires et poétiques...On pense à Rimbaud, Lautréamont... Mais Gainsbourg, Bashung ou Léo Ferré ne sont jamais très loin non plus.

Ce lyrisme flamboyant est porté par l'énergie sauvage d'un rock incandescent, parfait écrin pour la voix rauque, presque à bout de souffle, d'Arthur, qui lorsqu'il chante semble parfois comme possédé...

Ce sont tous ces ingrédients qui au fur et à mesure des concerts, ont séduit un public de plus en plus large. Un succès et une ascension fulgurante dont le point d'orgue est la sortie en 2015 du premier album de Feu! Chatterton : "Ici Le Jour (A Tout Enseveli)".

Un album sur lequel figure entre autres le titre "Boeing".

Ce premier album sera suivi d'une longue tournée, de festivals, avant un repos bien mérité, ponctué de quelques exercices de style : hommage à Yves Simon (L'album "Générations Eperdue(s)" sortira le 16 mars) ou encore collaboration artistique sur plusieurs titres du dernier album de Bernard Lavilliers. Et puis, silence radio... Jusqu'à la publication fin 2017 de deux nouveaux titres : "Souvenir" et "L'ivresse" où affleurent quelques sonorités électro, et qui figureront évidemment sur le nouvel album des Feu! Chatterton.

Enfin, le 11 janvier dernier Feu! Chatterton déclare :

Pour la rentrée, on fait peau neuve. Ou plutôt plumes. On vous souhaite joli ramage et vous annonce avec une joie fébrile que l'album est fin prêt...

Cet album c'est "L'Oiseleur" qui sortira le 9 mars chez Barclay. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, Feu! Chatterton sera en concert au Bataclan à Paris les 9 et 10 avril prochains.