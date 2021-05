Le septième album d’Anthony Joseph vient de sortir, un disque de jazz conscient, poétique et envoûtant.

Anthony Joseph est un artiste originaire de Trinidad. Musicien, chanteur, poète, conteur, il est également passionné de littérature. On pourrait qualifier sa musique de Soul, caraïbéenne, teintée de Jazz, de Funk, et de poésie. Il vient de sortir son septième album, The Rich Are Only Defeated When Running For Their Lives chez Heavenly Sweetness.

On y entend par moments l’influence du grand LKJ, Linton Kwesi Johnson célèbre Dub-Poet britannique d’origine jamaïcaine, connu pour ses poésies politiques, militantes et créoles déclamées sur une musique Dub.

Ce nouvel album d’Anthony Joseph est riche, dense, et raconte beaucoup de choses. Sa rencontre avec la nouvelle scène Jazz Londonienne d’abord. Installé à Londres depuis quelques années, Anthony Joseph a tissé des liens étroits avec cette nouvelle école du Jazz britannique. Ce disque raconte également la mémoire et la notion d’appartenance à une histoire, à des lieux. En l’occurrence, l’histoire des populations africaines, esclavagisées, déportées il y a des siècles. Puis celle des populations caraïbéennes qui ont migré vers l’occident depuis des décennies.

La musique d’Anthony Joseph est consciente, engagée et profondément marquée par ses racines culturelles, musicales et littéraires. Son album nous rappelle aussi à quel point le Jazz a accompagné les différents mouvements d’émancipation politique et sociale.

Enregistré au mois d’aout dernier, le disque réunit un groupe d’excellent musiciens, parmi lesquels on retrouve Florian Pellissier, Rod Youngs, Andrew John, Thibaut Remy, Colin Webster, Jason Yarde ou encore Denys Baptiste et Crispin « Spry » Robinson. Ils démontrent l’étendu de leur talent sur le titre « Swing Praxis ».

Album "The Rich Are Only Defaeted When Running For Their Lives" - Label : Heavenly Sweetness Records