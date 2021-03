Car Silk Sonic c’est la collaboration inédite mais ô combien alléchante entre deux super stars : Bruno Mars et Anderson Paak.

Silk Sonic avec Bruno Mars sur scène lors de la 63e édition des GRAMMY Awards diffusés le 14 mars 2021. (Capture d’écran). © AFP / Theo Wargo/Getty images Amérique du nord pour The Recording Academy

Les deux artistes seraient même en train de finaliser leur premier album. Intitulé « An Evening With Silk Sonic » cet album à venir est précédé d’un single explosif ! Sorti le 5 mars dernier « Leave The Door Open » est déjà un énorme succès mondial qui cumule (à ce jour) près de 65 millions de vues.

« Leave The Door Open » un titre qui sonne déjà comme un classique : on peut affirmer sans se tromper qu’à travers Silk Sonic, Bruno Mars et Anderson Paak ont voulu rendre hommage aux grands noms et aux plus belles années de la soul music. Sur ce morceau, ils accueillent d’ailleurs une légende de la musique funk et soul, en la personne de Bootsy Collins qui vient poser sa voix sur l’intro.

Et comme le suggère la pochette au look très rétro, ces sonorités seront sans doute présentes tout au long de l’album qui devrait compter d’autres featurings prestigieux.

Et sinon, pour ceux d’entre vous qui seraient restés enfermés, loin du monde…très longtemps… Petite présentation rapide des deux protagonistes de Silk Sonic. A commencer par Bruno Mars.

Bruno Mars, c’est 200 millions d’albums vendus dans le monde, 21 nominations aux Grammy Awards, 7 n°1 aux USA, compositeur et producteur pour la crème de la crème (Adèle, Kanye West ou Major Lazer), 1 million de tickets écoulés en une seule journée pour sa dernière tournée (en première partie de laquelle il y avait un certain Anderson Paak…)

L’autre membre actif de Silk Sonic, c’est Anderson Paak. Compositeur, producteur, batteur, rappeur : en une décennie et quatre albums, le musicien californien s’est imposé comme un des artistes majeurs et incontournables de la scène rap mondiale. Et on ne compte plus ses collaborations avec des artistes plus classes les uns que les autres (Dr Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mac Miller...)

Sur France Inter, nous suivons Anderson Paak depuis ses débuts, et la dernière fois qu’il était dans notre playlist c’était avec « Lockdown », un titre qui sous des allures douces et suaves dénonce les violences policières (aux USA, on est alors en pleine période des manifestations Black Lives Matter.)

Et nous voici donc aujourd’hui … Anderson Paak et Bruno Mars sont réunis pour un nouveau projet que Bruno Mars présentait ainsi sur les réseaux sociaux :

On s'est enfermé en studio et on a enregistré un album. Le groupe s'appelle Silk Sonic, la première chanson sortira le 5 mars"

Cette chanson c’est « Leave The Door Open » et c’est la toute première étape de cette aventure musicale soul 70’s à laquelle nous convient Bruno Mars et Anderson Paak : un pur régal !

« Leave The Door Open » Silk Sonic alias Bruno Mars et Anderson Paak, en attendant l’album « An Evening With Silk Sonic » (Warner Music)