Certains avaient entendu ce court poème d’un peu moins d’une minute "The Goal" publié le mois dernier, comme pour annoncer ce but improbable : ré-entendre la voix de Leonard Cohen dans de nouvelles chansons. Car oui, un nouvel album va sortir, le 22 novembre prochain : "Thanks For The Dance".

L'auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen le 12 août 2012 à Gand (Belgique). © AFP / NICOLAS MAETERLINCK / BELGA

Leonard Cohen a enchanté plusieurs générations de lecteurs et d’auditeurs avec par exemple Suzanne, Hallelujah, So Long Marianne…

Vous vous en souvenez sans doute, le poète canadien avait livré peu de temps avant sa mort, le 7 novembre 2016, un album crépusculaire au possible You Want it Darker qui semblait clore toute l’œuvre du poète.

Mais voilà, quelque mois après ce décès, Adam Cohen, son fils, a retrouvé son studio, et a repris les ébauches de chansons sur lesquelles ils avaient travaillé ensemble pour "You Want it Darker".

Comme il ne restait parfois que l’enregistrement de la voix, son fils est allé chercher des musiciens proches, de son entourage, comme le joueur de luth espagnol Javier Mas.

Ont également participé au disque, Feist, Damien Rice, Richard Reed Parry (le rouquin d’Arcade Fire), et la liste s’allonge : Beck joue de la guimbarde et une guitare, Bryce Dessner de The National apparaît aussi, il y a une chorale berlinoise (Cantus Domus) un orchestre (s t a r g a z e) le réalisateur Daniel Lanois (bien connu notamment pour son travail avec U2) apporté une touche, Patrick Watson co-réalise une chanson… Bref un "All Star" réuni autour de cette voix.

Dans "Happens To The Heart", en français : "Qu'arrive-t-il au cœur ?", il est question de préparation au dernier voyage, à la rencontre du Christ, c’est une méditation, pas forcément obscure ou grave, mais - c'est évident à l'écouter- il y a quelque chose de solennel à l'entendre là, au-delà de la mort.

► L’album Thanks For the Dance sortira le 22 novembre.