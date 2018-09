Neneh Cherry s’apprête donc à sortir son sixième album intitulé « Broken Politics », le 19 octobre prochain sur le label AWAL Recordings. Un disque engagé et brillamment produit par l’anglais Four Tet.

Neneh Cherry sur la scène au Village Underground, le 12 septembre 2018 à Londres, en Angleterre. © Getty / Joseph Okpako / WireImage

Neneh Cherry fait partie des icônes de la culture pop de la fin des années 80 et des années 90. Fille d’une artiste suédoise et du musicien Ahmadu Jah, belle-fille du jazzman Don Cherry dont elle porte le nom, elle a grandi entre la Suède et l’Angleterre. Dès ses premiers albums, « Raw Like Sushi » (1988) et « Homebrew » (1992), elle a incarné un renouveau de la musique pop anglo-saxonne. Elle y a ajouté des éléments de la culture hip hop, alors en plein âge d’or, et le meilleur de la dance music anglaise, elle aussi en pleine explosion.

C’est avec son troisième album « Man » sorti en 1996, qu’elle connait un vrai succès populaire et international, grâce à des titres tels que « Woman » ou encore « 7 Seconds ».

Pour son nouvel album, Neneh Cherry a travaillé, comme pour le précédent, avec une figure de la scène électronique britannique, le producteur londonien Four Tet. Il a façonné pour ce disque un univers musical à la fois moderne, classieux, exigeant, mais aussi très accessible, un son qui sert parfaitement la voix et les mélodies de Neneh Cherry.

Le premier extrait de cet album, révélé au cœur de l’été, intitulé « Kong », un titre consacré aux réfugiés, donnait le ton de ce nouveau disque, politique et engagé.

« Shot Gun Shack », le nouvel extrait de cet album, est une chanson qui aborde les thèmes de la violence et de la culture des armes aux Etats-Unis. C’est un morceau qui résume assez bien la couleur musicale de ce disque : des références aux années 90 et au trip hop, qui rappellent des groupes comme Portishead ou Massive Attack, et un son résolument puissant, moderne, élaboré par le brillant producteur Four Tet.