"C’est extra : 13 reprises de Léo Ferré" est une compilation pas comme les autres et qui rend un hommage moderne et vibrant à un vieux singe anarchiste et pop, un prophète halluciné, qui incarnait l’esprit libertaire et la poésie fulminante : Léo Ferré.

Le chanteur Léo Ferré à Rome en 1972 © AFP / Angelo Deligio / Leemage

En cette année qui célèbre les 50 ans de mai 68, il paraît si évident de retrouver Léo Ferré, que l’on ne peut que saluer cette riche idée qu’ont eue les éditions Méridian et La Mémoire et la Mer - éditeurs du répertoire de Léo Ferré - d’approcher La Souterraine, afin de concrétiser ce projet d’amener le répertoire de Léo vers de nouveaux publics, de nouvelles générations d’artistes.

Car, qui mieux que la Souterraine pour mettre en œuvre cette belle idée ? La Souterraine est une plateforme qui permet la promotion de nombreux artistes de la scène french/pop underground. C’est ainsi que vous avez pu entendre régulièrement sur France Inter : Sarah Maison, Aquaserge, Chaton ou encore Forever Pavot … C’est grâce à la Souterraine !

Ce sont Emile Sornin de Forever Pavot, ainsi que Julien Gasc et Benjamin Glibert d'Aquaserge, qui ont assuré la direction artistique de cet album, avec la bénédiction de Mathieu Ferré (le fils de Léo) qui veille à la bonne restitution de l’œuvre de son père. Voici comment il parle du projet : … Je suis heureux que Léo soit entré dans ce monde souterrain. Léo s’est toujours battu pour ce qu’il pensait être juste, il s’est battu pour la poésie. Aujourd’hui, c’est une nouvelle génération qui se bat pour SA poésie…

Ne vous fiez pas au titre de cette compilation, vous n’y trouverez pas : " C’est extra ", ni " Jolie môme ", ni non plus " Avec le temps "… De l’envoûtante chanson « Tu ne dis jamais » que redessine la jeune artiste P.r2b, ou encore « Si tu t’en vas » une autre petite merveille revisitée sur l'album par Aquaserge, cet album met en lumière des titres plus rares, plus souterrains, tirés du répertoire immense et unique de Léo Ferré.

« C'est extra : 13 reprises de Léo Ferré » un album où 13 artistes labellisés la Souterraine redonnent souffle et voix à Léo Ferré. Qui s’en plaindra ? pas nous ! L’album est disponible dès le 27 avril 2018.