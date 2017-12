Si « Damn » le 4ème album de Kendrick Lamar est sans nul doute l'un des grands albums de 2017, Kendrick Lamar est quant à lui, l'un des rappeurs de la décennie.

Le rappeur américain Kendrick Lamar lors du Super Rock Festival qui s'est tenu à Lisbonne (Portugal) le 16 juillet 2016. © Maxppp / JOSE SENA GOULAO/EPA/Newscom

Avec " Damn " Kendrick Lamar a marqué cette année musicale, et particulièrement le rap américain, car c’est un artiste qui porte un vision singulière du rap : il est inventif, authentique et réfléchi.

Kendrick Lamar a une esthétique qui lui est propre, qui repose sur des sonorités typiquement californiennes, avec des influences « G-Funk » : un fond de Funk puissant, détendu, parfois teinté de Soul et de Jazz. Mais c’est également un artiste qui s’appuie sur des productions très modernes. Entre classicisme, tradition et avant-garde du rap.

Kendrick Lamar, c’est aussi une voix, légèrement nasillarde, et un flow, une façon de rapper, reconnaissable entre mille.

Kendrick Lamar a eu un parcours sans faute, brillant, qui l’a rendu album après album incontournable, à la fois très populaire et unanimement salué par les critiques, y compris les plus exigeants. Il fait partie des rappeurs qui ont occupé le devant de la scène en 2017, et c’est amplement mérité.