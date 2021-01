Dinos, rappeur talentueux originaire de La Courneuve vient de sortir son troisième album, "Stamina", un disque attendu et ambitieux qui a trouvé sa place dans la Playlist de France Inter avec le titre "Césaire".

Portrait du rappeur Dinos à Paris, le 18 novembre 2019. © AFP / Joël Saget

Dinos s’est fait connaître au début des années 2010 dans le cadre des soirées Rap Contenders, des soirées « battle » dans lesquelles des rappeurs s’affrontaient à coup de « punchlines », démonstrations verbales et autres improvisations. Elles ont été à la fois un phénomène dans le monde du rap français, et un tremplin pour une génération d’artistes, dont Nekfeu, Alpha Wann, leur groupe L’Entourage, Guizmo, Bigflo & Oli et donc Dinos.

Après une mixtape, quelques EPs et deux albums largement salués par la critique et le monde du rap (Imany en 2018 puis Taciturne en 2019), le rappeur a donc sorti le 27 novembre dernier Stamina. Ce troisième album est tout à fait à la hauteur des attentes que l’on pouvait avoir, et les invités présents sur le disque sont aussi complémentaires que prestigieux. On y retrouve Nekfeu, Leto, Da Uzi mais aussi un des rappeurs qui s’est révélé comme un des phénomènes de l’année 2020 avec son album Trinity, le toulousain Laylow.

Dans le fonds comme dans la forme, Stamina est un album qui ne se situe pas dans le courant qui domine aujourd’hui le Rap français. C’est un disque plutôt introspectif, mélancolique, dans lequel Dinos parle de sentiments, de regrets, d’amour et de déceptions. Il y aborde des choses essentielles, de façon assez directe, avec beaucoup de sincérité. L’écriture de Dinos est remarquable, et technique, à l’image du morceau « 93 mesures », impressionnant. Comme il l’a très bien raconté dans Le Grand Urbain, émission à laquelle il a participé le 9 janvier dernier, il a conçu et enregistré ce disque pendant le premier confinement, comme un projet de rap brut, authentique, spontané.

Le titre qui a retenu notre attention dès la publication de l’album et s’est fait une place dans notre Playlist, c’est Césaire. Evidemment nommé ainsi en hommage au père de la Négritude Aimé Césaire, Dinos y dresse un tableau sombre et imagé de la dureté de la vie dans les rues de son quartier.