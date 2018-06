Rendez-vous ce jeudi 28 juin à 21h00 sur l’antenne de France Inter pour la diffusion du concert de Eels enregistré au Studio 105 le 16 juin, pour conclure en beauté cette saison de Very Good Trip avec Michka Assayas.

Mark Oliver Everett de Eels à Rock en seine © AFP / THOMAS SAMSON

Murielle Perez nous avait parlé du groupe Eels au mois de février, pour annoncer l’arrivée d’un nouvel album « The Deconstruction ».

Eels, c’est un groupe Californien, formé en 1995 à Los Angeles, autour du chanteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste, Mark Ilover Everett, également connu sous le nom de « E ».

Le groupe nous a donc fait le plaisir de venir donner un concert au Studio 105 de la Maison De La Radio le samedi 16 juin. Ce même studio 105 dans lequel Eels était venu jouer il y a peu plus de 18 ans, en mars 2000, à l’occasion de la sortie de son troisième album « Daisies Of The Galaxy » pour une Black Session mémorable. Les auditeurs de l’émission de Bernard Lenoir réalisée par Michelle Soulier s’en souviennent évidemment...

Eels nous a offert un concert exceptionnel, un moment à part, une heure en suspension, un set parfaitement équilibré entre titres du nouvel album et classiques de leur répertoire. Il se dégageait des quatre membres du groupe une énergie particulière, de par leur jeu, leur attitude et leur présence scénique.

Ce concert sera donc diffusé ce jeudi 28 juin à 21h00 dans l’émission Very Good Trip de Michka Assayas, pour la dernière de la saison. Et en attendant, j’ai choisi de vous offrir un titre de Eels que j’aime énormément, extrait de l’album « Hombre Loco » sorti en 2009, et qui s’appelle « That Look You Give That Guy ».