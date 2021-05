Grande performeuse, grande chanteuse, Etta James a été avec sa voix rauque une artiste dont l’influence sur plusieurs générations de chanteuses se confirme au fil du temps.

Etta James, chanteuse américaine de blues et de jazz, sur scène lors d'un concert live au Montreux Jazz Festival, à Montreux, en Suisse, le 11 juillet 1975. © Getty / Andrew Putler / Redferns

Se souvenir d’elle lors de ses prestations sur scène est désormais possible grâce à "The Montreux Years", une collection de CD et de vinyles de performances légendaires des 55 ans d'histoire du festival et des enregistrements rares, issus de la vaste collection de matériel audiovisuel du regretté Claude Nobs, qui fut le créateur du festival de Montreux en suisse, en 1967.

"Etta James : The Montreux Years" est un trésor de classiques intemporels, de performances puissantes et électrisantes et de voix brutes et envolées de l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps.

La collection, qui comprend des enregistrements des concerts de l'artiste à Montreux en 1975, 1977, 1978, 1989, 1990 et 1993. Couvrant des performances de trois décennies, "Etta James : The Montreux Years".

De l'un des premiers succès d'Etta James, l'infectieux et inépuisable "Something's Got A Hold On Me", un medley composé de "At Last", "Trust In Me" et "Sunday Kind of Love", qui est une fusion de titres phares du début des années 60, au brut et émotionnel "I'd Rather Go Blind" et au soulful "Tell Mama". Que du bon.