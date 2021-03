Rassurez-vous tout va bien se passer : détendez-vous, Matthieu Conquet vous emmène loin, très loin avec "Yeti Season". Trompettes et cuivres, piano classique et section rythmique au carré, bienvenue dans l’univers singulier d’El Michels Affair.

El Michels Affair - "Yeti Season" (Big Crown Records / Modulor) © Emilia Ruiz-Michels

El Michels Affair ou les histoires de coeur d'un groupe américain voyageur formé par Leon Michels. Ce new yorkais de 38 ans a joué avec des personnalités du rock du blues comme Dr John ou Dan Auerbach des Black Keys, avec le chanteur soul Lee Fields, Hanni El Khatib ou encore le chanteur de reggae Anglais Liam Bailey (dont je vous avais parlé ici qui était en playlist sur France Inter) bref un musicien très à son aise entre blues, rock, reggae, soul, funk… Il sait tout faire et joue de presque tous les instruments.

Avec son groupe El Michels Affair, il joue surtout des musiques sans paroles, les américains appellent ça « cinematic soul » avec notamment plusieurs albums de reprises instrumentales du Wu-Tang (Return to the 37th chamber). Démarche qui ressemble à un boomerang puisque ce groupe de rap samplait /échantillonnait des classiques soul. Lui les rejouait à son tour avec son orchestre, en intégrant les boucles, le sens de l’assemblage des rappeurs, mais sans leurs paroles.

Dans cet album Yeti Season qui sort aujourd'hui, la part belle est laissée ici aux instruments donc, aux parties rythmiques comme aux transitions, aux clairières même.

On pense ici à une musique de film, à la bande originale d’un film qui n'existe pas. Désolé je sais : c'est un cliché souvent rebattu. Mais véritablement la musique d'El Michels Affair fait dérouler sous nos yeux des paysages, des atmosphères, on passe ici du majeur au mineur en un clin d’œil ; à un tempo plus ou moins alangui. Par moment on se croirait en Turquie ou dans un film d’action des années 70-80, puis on entend le son du vent qui tient autant de place que les chœurs.

Pourquoi ce titre Yeti Season alors ? (La saison du Yéti )

On voit ce yéti dessiné sur la très belle pochette du disque : il porte un personne qui nous fait signe et sourit. « Il aura peut-être fallu une année comme 2020 pour trouver de l’espoir dans une créature hivernale aux grandes pattes velues comme le Yeti » nous dit son label Big Crown records.

L’album Yetin Seasons existe dans une édition limitée avec un livret de 50 pages, un peu comme un livre pour enfant inspiré par l’album écrit par Francine Prose et illustré par Omar ‘El Oms’ Juarez.

Enfin l'on entend tout de même des voix dans ce disque de El Michels Affair, notamment celle de Piya Malik, chanteuse anglaise installée à New York. On l'entend généralement dans un répertoire jazz pop, elle est très attachée à ses racines indiennes (son oncle était producteur à Bollywood dans les années 60) mais aussi attachée à Paris où elle a aussi vécu un moment.

Pourquoi je vous raconte ses voyages ? Mais parce qu'elle nous transporte, tout simplement en Hindi

