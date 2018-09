La jeune américaine fait son entrée dans la playlist de France Inter avec « You You ».

Capture d'écran du clip de "You You" extrait de l'album "Old RockHounds Never Die" chez Memphis Industries. © Odetta Hartman

Odetta Hartman n’a pas la trentaine et son deuxième album « Old Rockhounds Never Die » vient de sortir, et il est étrangement remarquable...

D’abord par sa construction : sur les quatorze titres de ce disque, presque la moitié sont des petites pièces d’une minute et quelques secondes, qui lient les chansons entre elles, comme dans un voyage où l’on ferait régulièrement des petites pauses...

Odetta Hartman est une violoniste, avec une formation classique, et elle se débrouille aussi pas mal au banjo... Profondément urbaine, la new-yorkaise a semble-t-il besoin d’air, car c’est devant les grandes plaines américaines, ou devant la nature islandaise, que les émotions d’Hartman, nous font prendre de la hauteur.

Avec son compagnon de jeux Jack Inslee, un confrère qui travaille sur une radio américaine et qui intègre des sons de notre environnement (l’ambiance d’une cuisine, les bruits d’un orage qui passe...) Le couple se laisse aussi séduire par les surprises de parcours et d’enregistrement, comme pour « Widow's Peak » qui était, raconte-t-elle : un heureux accident...