« High Highs To Low Lows » le premier album de Lolo Zouaï est sorti en avril dernier, mais elle a fait son entrée tout récemment dans la playlist de France Inter avec le titre « Moi ». Séance de rattrapage.

Lolo Zouaï - Caffeine © Capture d'écran Clip (Official Video)

Née à Paris, Lolo Zouaï a grandi à San Francisco et vit aujourd’hui à New York. Cette jeune franco-américaine de 24 ans a très vite su que la musique serait son terrain de jeu. Et qu’elle unirait la pop et le R'n'B pour en faire un écrin musical bien à elle. Forte de sa double culture, elle passe en un clin d’oeil de l’anglais au français, mélangeant parfois les deux langues dans un délicieux franglais très musical et très doux, très sensuel.

Lolo Zouaï va vivre diverses expériences plus ou moins réussies avec l’industrie musicale, une déception qu’elle décrit bien dans son premier single « High Highs To Low Lows », titre qui sort en 2017 et qui la positionne immédiatement comme nouvel espoir du R'n'B. La vie est bien faite.

Lolo Zouaï se fait remarquer la même année avec « Still Down », une chanson qu’elle co-écrit pour la chanteuse américaine H.E.R. et pour laquelle elle recevra même un prix. (Le "Songwriters Hall of Fame Abe Olman" distingue chaque année le talent d'auteurs-compositeurs américains)

A partir de là, les choses vont s’enchainer assez rapidement pour la jeune femme. Elle rencontre le producteur Stélios qui va lui apporter ce son qui la singularise et qui fait si bien résonner la douceur de son chant. De passage en France en 2018, le beatmaker français Myth Syther l’invite le temps d'un duo, sur son premier album « Bisous ».

Lolo Zouaï continue de publier des singles, qui petit à petit révèlent les contours d’un univers musical original : un R'n'B tendance pop, un R'n'B moderne, introspectif, mélancolique, sensuel, sans frontière. Dotée d’une forte personnalité et d’un culot à toute épreuve, Lolo Zouaï continue de façonner un style assez unique et absolument charmant. Le chanteur et producteur britannique Dévonté Hynes alias Blood Orange succombe à son tour et s’invite sur le titre « Jade » sorti début 2019, titre qui va continuer d’asseoir le début de notoriété de la jeune artiste au plan international.

Lolo Zouaï est désormais prête à se lancer, ce qu'elle fait en avril dernier en publiant son premier album « High Highs To Low Lows ».

12 titres qui lui ressemblent, et qui voguent entre Paris ("Moi"), la Californie ("Chevy Impala"), Francoise Hardy ("Beaucoup") et Laurence d’Arabie ("Desert Rose").

« Moi » de Lolo Zouaï est à retrouver sur l’album « High Highs To Low Lows » disponible chez Because Music.

Lolo Zouai est actuellement en tournée en France, retrouvez toutes les dates ici.