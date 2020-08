« Baby It’s You » c’est la toute nouvelle chanson que nous offre le trio britannique pour cette rentrée. Chanson poétique et romantique, ce petit bijou pop teinté d’électro intègre directement la playlist de France Inter.

Le groupe London Grammar, Hannah Reid, Dot Major, et Dan Rothman BRIT Awards à Londres le 21 février 2018. © AFP / Tolga AKMEN

London Grammar est un trio, originaire de Nottingham, qui s’est constitué en 2009 autour de Hannah Reid au chant et au piano, Dot Major aux claviers et percussions, et Dan Rothman, à la guitare.

Le groupe sort son premier EP « Metal & Dust » en février 2013, EP sur lequel figure 4 titres, dont celui qui va les propulser au sommet, en devenant rapidement un hit planétaire, ce titre c’est « Wasting My Young Years ».

« Wasting My Young Years » c’est le titre qui va révéler cette toute jeune formation qu’est London Grammar, les trois musiciens ont alors tout juste la vingtaine, et vont passer en quelques mois du statut d’inconnus à celui de nouvelles stars de la pop anglaise.

Leur premier album « If You wait » sort dans la foulée fin 2013, et London Grammar va alors entamer une série de concerts et de tournées qui va durer plus de deux ans et qui va littéralement les épuiser. Il va falloir du temps au groupe pour parvenir à se ressourcer et terminer l’enregistrement de leur deuxième album.

« Truth is a Beautiful Thing » sort enfin en 2017. On y retrouve tout ce qui caractérise la musique de London Grammar. Une pop lumineuse, mélancolique, très mélodique, irradiée par la voix toujours aussi incroyable d’Hannah Read.

« Oh Woman Oh man » est l’un des titres à retrouver sur le dernier album du groupe London Grammar, sorti en 2017. Ca fait quand même trois ans... Ils prennent leur temps !

Et c’est vrai que London Grammar est bien du genre à peaufiner inlassablement sa musique avant de la livrer à nos oreilles aussi impatientes que curieuses. Toutefois, l’an dernier le trio se rappelait à notre bon souvenir en signant une collaboration avec le producteur australien Flume pour le titre « Let You Know ». C’était une belle surprise.

Mais la plus belle des surprises date de mercredi dernier, le 21 août à 20h30 heure française, London Grammar dévoilait son tout nouveau single « Baby It’s You ».

Produit par le DJ et producteur anglais George FitzGerald, ce titre marque le grand retour du trio qui explore ici des sonorités plus électro, plus dynamiques.

London Grammar « Baby it’s you » : ce titre préfigure-t-il un troisième album?

Pour l’instant rien n’est annoncé, mais oui, on peut espérer qu’un album est à suivre, et promis, on vous tiendra au courant !