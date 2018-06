Son premier album « Be Sensational », avait été comme une déferlante. Le succès de ce disque et de l’univers défendu par Jeanne Added, avait conduit la chanteuse dans une tournée marathon de deux ans.

Jeanne Added aux Vieilles Charrues en 2016 © Maxppp / HUGO MARIE

Ce premier album « Be Sensational » avait également installé une Jeanne Added regardant ses démons intérieurs. Il était froid intime, et dense.

Et il y a quelques semaines paraissait « Mutate » le premier single d’un album à paraitre le 14 septembre. Ce titre semble marquer une nouvelle époque, une nouvelle envolée. Construit et réfléchi avec le duo français Maestro, où l’on retrouve un de ses amis du conservatoire Fred Soulard, ainsi que Mark Kerr (qui avait autrefois officié avec les Rita Mitsouko). Le disque semble plus chaloupé, plus aérien encore :

J’avais envie de plus de voix, c’est-à-dire entendre ma voix telle que je la connais, de la faire entendre dans un spectre plus large.

Et c’est sans doute sur les festivals de cet été que nous aurons la primeur de ce changement. Le 14 juillet au festival Les Francofolies à La Rochelle et le 30 octobre au Trianon à Paris.