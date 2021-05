De son vrai nom Quentin Lepoutre, Myd est un musicien, DJ et producteur lillois, dont le premier album « Born A Loser » vient de sortir chez Ed Banger.

De son vrai nom Quentin Lepoutre, Myd est un musicien, DJ et producteur lillois, dont le premier album "Born A Loser" vient de sortir chez Ed Banger. © Alice Moitié

Malgré presque 10 ans de présence sur la scène musicale française, MYD signe seulement aujourd’hui son premier album solo. Un album électro, bricolo rigolo, bref, un album so frenchy… Et il était temps !

« Born A loser » qui donne son titre au premier album de MYD, donne aussi le ton : ça sent bien l’été dé-confiné tout ça, les soirées au bord de la piscine, peut-être pas à Ibiza, mais ce sera bien quand même !

MYD a commencé ses aventures musicales il y a une petite décennie, des aventures qui le conduiront notamment à officier au sein du Club Cheval. Ce talentueux quatuor de DJ venus du nord de la France dépoussière avec délice l’électro à la française, en lui insufflant des touches kitchs, dances et r’n’b du meilleur effet.

« From The Basement To The Roof » succès nocturne et clubbesque de Club Cheval en 2016 (sur l’album « Discipline »), une aventure dont MYD est l’un des acteurs, mais ce ne sont pas là ses seules activités musicales…

C’est vrai que même si Club Cheval est une étape importante dans la carrière de MYD, elle n’est pas la seule. Le jeune homme va aussi influer dans le son d’artistes français comme Brodinski ou SCH, ou internationaux tel Teophilus London. Il va également produire plusieurs singles et EP en solo.

En 2017 il entre dans l’écurie Ed Banger de Pedro Winter et va pouvoir ainsi laisser libre cours à son univers. Un monde électro entre house et pop, tout en couleurs, sensible, un peu loufoque et ultra dansant.

« Together we Stand » titre sorti il y a presque un an, reflète déjà bien l’univers dans lequel nous invite aujourd’hui MYD avec son premier album.

« Born A Loser » vient donc de sortir chez ED Banger, et l’on y retrouve en 14 titres toutes les facéties que l’on aime chez MYD : une musique entre indie-pop et club house : fraiche, légère, élégante et toujours très dansante… Un album qui compte aussi son lot de collaborations : Juan Wauters, Bakar ou l’irrésistible Mac Demarco.

Et cerise sur le gâteau : MYD accompagne ses singles de clips un peu absurdes et décalés, toujours très fun.

Il y a des chansons pop, mais il y a aussi des partis pris extrêmes dans la production. Avant j’étais un peu timide de ce côté-là. Cette fois-ci, je termine cet album avec plein de confiance. Je l’ai fait à ma façon et j’en suis vraiment très content, c’est hyper important de sentir le travail accompli

Pour bien envisager cet été qui ne sera pas comme les autres, France inter vous invite à plonger dans le premier album de MYD « Born a Loser », avec ce titre aux accents « Metronomesques »

Et « Let You Speak » ne déroge pas à la règle avec un clip vraiment très drôle…

« Let You Speak » un titre de MYD à retrouver dans la playlist de France Inter et sur l’album « Born a Loser » disponible chez ED Banger depuis le 30 avril.