Deux après son album “Malibu”, qui l’avait définitivement placé comme un élément majeur de la scène Hip Hop/Funk américaine, Anderson.Paak revient très fort avec « Til It’s Over », un morceau imparable qui navigue entre Soul et Electro.

Anderson Paak à la Brixton Academy le 13 mars 2018 © Getty / Joseph Okpako

Après un premier album sorti en 2014 (« Venice »), Anderson.Paak s’est imposé comme une évidence aux amateurs de Rap, Soul et R&B avec son deuxième album intitulé « Malibu » sorti en 2016, un disque porté par le single « Am I Wrong », titre sur lequel était invité le rappeur Schoolboy Q , proche de Kendrick Lamar et membre de son équipe au sein du label Top Dawg Entertainment.

C’est l’incontournable Dr.Dre qui avait mis en avant le nom et le talent d’Anderson .Paak en l’invitant sur cinq morceaux de son album « Compton » sorti en 2015. Après la sortie de cet album tant attendu du légendaire producteur / rappeur californien, il y avait évidemment énormément d’attente et d’espoirs concernant Anderson .Paak et ses productions à venir.

Le moins qu’on puisse dire est qu’Anderson.Paak n’a pas déçu : le chanteur / rappeur / producteur / batteur californien, aujourd’hui âgé de 32 ans, a su imposer son style et sa musique en quelques morceaux. Il a produit avec son groupe des titres accessibles, qualitatifs, chaleureux et entraînants allant de la Soul au Rap en passant par le Funk.

Il vient de sortir un nouveau titre qui illustre la campagne de lancement savamment orchestrée pour nouvelle une enceinte connectée. Le morceau, intitulé « Til It’s Over » est le support musical d’un clip produit par Spike Jonze, incarné par la sublime et talentueuse chanteuse britannique FKA Twigs. Le résultat est absolument remarquable.

Ce qui est tout aussi remarquable, c’est la qualité de cette chanson produite par Kevin Abstract (Brokehampton) et Michael Ozuwuru (Odd Future).

On pourrait la qualifier, au même titre que le reste du répertoire d’Anderson.Paak, comme étant de la Soul, mais une Soul futuriste, électronique, légèrement avant-gardiste, exigeante et efficace.