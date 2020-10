Un peu plus d’un an après sa disparition, le premier d’album de Neal Casal paru à l’origine en 1995 vient d’être réédité par le label français Not Fade Away, dont c’est la première sortie.

Neal Casal joue sur la scène du Azkena Rock Festival à Mendizabala le 22 juin 2018 à Vitoria-Gasteiz, Espagne. © Getty / Jordi Vidal / Redferns

Chanteur, guitariste, compositeur américain, Neal Casal est mort il y a un peu plus d’un an, après avoir sorti de nombreux albums solo et accompagné en studio ou en tournée des artistes tels que Ryan Adams, Lucinda Williams ou Beachwood Sparks. Il a également joué dans différents groupes tels que The Cardinals (le groupe de Ryan Adams) et Hazy Malaze.

Son premier album « Fade Away Diamond Time » sorti aux Etats-Unis en 1995 de façon confidentielle en raison d’embrouilles entre maisons de disques, vient d’être réédité par le label Not Fade Away.

Pour cette première sortie, le label a retravaillé l’ensemble des visuels qui accompagnent le disque, et l’ensemble des titres enregistrés sur bandes analogiques ont été remasterisés.

Ce premier album de Neal Casal, paru au milieu des années quatre-vingt-dix raconte bien les débuts d’une nouvelle scène musicale aux Etats-Unis, l’Alternative Country, qui allait vite devenir l’Americana.

Musicalement, on pourrait parler d’un mélange de Country, de Folk, teinté de Soul et de Gospel. Ce disque est aussi très influencé par le son californien des années soixante-dix.

L’histoire de « Fade Away Diamond Time » est intimement liée à celle d’un label français, Fargo, et à son créateur, Michel Pampelune, tombé raide dingue de l’album au moment de sa sortie.

Michel Pampelune a rencontré Neal Casal lors d’un voyage aux Etats-Unis, une rencontre fondamentale puisqu’il a ensuite créé son label Fargo pour sortir les albums de Neal Casal. Aujourd’hui, il vient de créer un nouveau label consacré aux rééditions, Not Fade Away, et sa première sortie est donc ce premier album de Neal Casal. La boucle est bouclée.