Alors qu’il nous avait laissé entendre il y a trois ans que son album « Post Pop Depression » serait sans doute le dernier, et bien que nenni ! À plus de 70 hivers au compteur, l’iguane a replongé...

Iggy Pop vogue vers la liberté © AFP / NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ce disque Free (Caroline) sort juste 50 ans après les débuts discographiques d'Iggy Pop avec son groupe, les Stooges. Et dès 1969, sa façon d’incarner le rock allait devenir une référence pour plusieurs générations.

On peut dire que l’iguane a traversé ce demi-siècle avec l’agilité d’un cobra. Sa façon de chanter, d’appréhender la scène, de renaître artistiquement à chaque décennie, a généré un personnage hors du commun et hors du temps. Son nouveau disque Free est arrivé selon lui, à un moment où son seul rêve après une tournée mondiale qui n’en finissait pas, était de partir loin de toute contrainte, de tourner le dos.

Je voulais être libre. Je sais que c’est une illusion et que la liberté n’est qu’un sentiment que l’on ressent. J’ai vécu ma vie jusqu’à présent en croyant que ce sentiment est tout ce dont j’avais réellement besoin, pas nécessairement le bonheur ou l’amour, mais ce sentiment d’être libre. Alors cet album m’est arrivé, et je l’ai laissé faire.

Iggy chante les textes des autres, il dit qu’il leur prête sa voix et elle est toujours aussi belle, profonde comme un chaînon manquant entre le crooneur et le rockeur.

Pour arriver à ce résultat, Iggy Pop s’est adjoint les services du jazzman, Leron Thomas, trompettiste de renom, et arrangeur émérite qui a l’habitude de casser les codes et de passer avec fluidité d’un style à un autre. Et bien sûr, il y a aussi la patte de la guitariste Sarah Lipstate plus connu sous le nom de Noveller.

Free est un disque où le texte est haut et les sons comme une invitation à prendre son temps.

Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer que France Inter et Arte vous proposeront un concert privé avec Iggy Pop, le 12 octobre à la Gaîté Lyrique.