Le septième album de Françoiz Breut, est toujours mutin et capiteux.

La chanteuse, dessinatrice, plasticienne et illustratrice Francoiz Breut lors de la cérémonie de remise des prix de la musique Les Octaves de la Musique, le 29 mai 2017 à Bruxelles. © AFP / LAURIE DIEFFEMBACQ / BELGA MAG

Son dernier opus « Zoo » avait été enregistré avec Adrian Utley de Portishead, depuis la bruxelloise d’adoption s’était faite presque discrète.

Elle préparait un prochain disque en essayant de changer ses processus créatifs en se bousculant elle–même. Des séances d’improvisation pour poser les premières pierres, des recherches de textures musicales qui viennent supporter des images sonores.

On l’écoute comme on regarderait un collage, et les patchworks de sons et d’arrangements semblent nous proposer d’autres directions, une discussion dans la discussion. Chanteuse et illustratrice, le monde de Françoiz Breut est celui de notre quotidien, et c’est son regard de coté qui nous le fait voir autrement.