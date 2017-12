C'est au mois d'août que sortait " Villains " le septièmealbum du groupe américain Queens Of The Stone Age.

Queens of the Stone Age © AFP / TASSO MARCELO

Mené par son charismatique leader, le géant roux Josh Homme, Queens Of The Stone Age signait pour ce nouvel album une première collaboration relativement incongrue avec le producteur anglais Mark Ronson (Amy Winehouse, Adèle, Robbie Williams, Bruno Mars)

Incongrue, car les californiens de Queens Of The Stone Age sont plutôt connus pour leur rock lourd et puissant, entre hard rock et rock stoner, un rock à la rythmique implacable, un rock qui martèle avec des riffs de guitare incisifs. Un genre dont ils ont porté haut les couleurs tout au long des années 2000.

On ne sera donc pas très étonné de constater que l'apport de Mark Ronson sur l'album " Villains " confère aux 9 titres qui le composent un côté plus pop, plus dansant. Le ton était d'ailleurs donné dès le mois de juin avec " The Way You Used To Do "

" I like to dance man " déclarait d'ailleurs Josh Homme dans ses interviewes estivales... Et si l'album " Villains " marque un tournant dans la carrière de Queens Of The Stone Age, de part son parti pris dansant, mais aussi artistique (entre deux couches de guitares apparaissent des sons plus synthétiques assez inhabituels) il s'inscrit néanmoins dans la continuité directe du précédent album " Like Clockwork "

Mais ce qui permet à Queens Of The Stone Age de figurer dans ce palmarès 2017 est sans conteste le concert acoustique que le groupe offrait aux auditeurs de France Inter en direct du Studio 105 le 28 août dernier, et qui restera comme un de des grands moments de notre année. Merci encore pour le cadeau !