La rockeuse, auteur-compositeur australienne continue son parcours sans-faute et vient de sortir un titre pour annoncer son nouvel album « Tell Me How You Really Feel » qui sortira le 18 mai prochain.

Courtney Barnett revient avec le single « Nameless, Faceless » (Capture d'écran du clip sur youtube, sur le compte du label milkrecordsmelbourne)

Courtney Barnett est née en 1988, a grandi dans la banlieue de Sydney, dans un environnement pas totalement rock’n’roll. TPlutôt sérieuse, elle est élevée par une mère danseuse classique et un père designer. Elle écoute principalement du jazz et de la musique classique jusqu’à sa découverte du rock, avec Nirvana et Jimi Hendrix.

Elle abandonne ses études de photographie en 2011 après deux années à l’université pour s’installer à Melbourne. Elle y rencontre Brent De Boer, le batteur du groupe The Dandy Warhols qui vient d’arriver dans cette ville, et rejoint un groupe qu’il vient de monter : The Immigrant Union.

Elle décide de créer son propre label Milk Records ! en 2012, pour sortir ses premiers titres, deux EP réalisés avec le soutien de Brent De Boer. En 2013, le label londonien Marathon Artists décide de signer en licence Courtney Barnett, et sort un album « A Sea Of Split Seas », qui rassemble les 12 titres de ses premiers EP. Le projet est instantanément encensé par la presse anglo-saxonne, et la presse musicale en général, qui entend dans les chansons de Courtney Barnett l’influence de Patti Smith, PJ Harvey ou encore Lou Reed.

Elle sort en 2015 son premier vrai album « Sometimes I Sit And Think, Sometimes I Just Sit » et ce disque confirme tout le bien qu’on pensait de cette jeune artiste. Elle s’impose avec des compositions et des textes imparables, servis sur un son rock-garage nerveux, fougueux et accrocheur. On peut ajouter à ça une petite touche d’espièglerie, et un léger décalage, qui apporte beaucoup de charme à sa musique.

L’année dernière, Courtney Barnett a publié un disque brillant intitulé « Lotta Sea Lice »en collaboration avec l’américain Kurt Vile, membre du groupe The War On Drugs (ce groupe a également sorti en 2017 l’album « A Deeper Understanding », un disque vraiment très recommandable).

Courtney Barnett vient de publier un nouveau titre pour annoncer la sortie de son prochain album « Tell Me How You Really Feel » qui sortira le 18 mai prochain. Ce nouveau morceau, intitulé « Nameless, Faceless » est un concentré fort réjouissant de rock, à guitare bien-sûr, mélodique, électrique et absolument charmant.