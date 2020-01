Après le succès populaire de son deuxième album intitulé « Jeanine » et une très belle tournée dans toutes les salles et festivals de France, Lomepal conclut ce cycle avec « Lomepal, un concert au cinéma », le film de son concert à l’AccorHotels Arena qui sera projeté ce jeudi 30 janvier dans plus de 200 salles de ciné

Lomepal © Radio France / Alexis Goyer

Le rappeur parisien a connu en quelques années une ascension et un succès incroyables. Après son premier album, « Flip » en 2017, qui l’a installé comme un artiste qui compte dans le rap français, Lomepal a sorti « Jeanine », un disque qui a fait de lui un artiste populaire, auprès des amateurs de rap, mais également bien au-delà.

Lomepal un artiste soutenu par France Inter dès ses débuts

A France Inter, nous avons eu la chance d’accompagner Lomepal dans son parcours, depuis sa « résidence » dans l’émission Foule Sentimentale de Didier Varrod, jusqu’à l’entrée en playlist de « Ray Liotta » et de « Yeux Disent » au moment du premier album.

Ce disque, il est venu le jouer sur la scène du Studio 105, lors d’un concert Double Affiche avec Juliette Armanet. Lomepal a ensuite joué des titres de « Jeanine » en live pour la première fois quelques jours après la sortie du disque, en décembre 2018, pour la soirée « On débranche le 105 ».

Un concert au cinéma : une grande première

Nous sommes donc ravis d’annoncer la diffusion du film « Lomepal, un concert au cinéma », ce jeudi 30 janvier dans plus de 200 salles de cinéma dans toute la France, en partenariat avec France Inter.

Ce film du concert de Lomepal à Paris en novembre dernier montre parfaitement bien l’énergie incroyable qui se dégage de ses concerts, et la proximité évidente qu’il y a entre lui et son public.

Cette proximité explique sans doute une partie de son succès. On a le sentiment que Lomepal se présente sur scène tel qu’il est, sincère, vrai, sans filtre, et qu’il se raconte, chante de façon authentique, sans artifices.

Retrouvez toutes les informations sur « Lomepal, un concert au cinéma », ici

Lomepal “Evidemment (Live à L’AccorHotels Arena / novembre 2019) »

