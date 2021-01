Il y a deux semaines, The Weeknd publiait un nouveau clip quelque peu dérangeant, voire inquiétant, pour illustrer « Save Your Tears » l’un des titres phares de l’album « After Hours » sorti il y a un an.

L’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur, The Weeknd sur scène lors du concert Global Citizen à Central Park, Great Lawn le 29 septembre 2018 à New York. © Getty / Steven Ferdman / WireImage

Un clip qui vient conclure de façon tout fait inattendue la série de vidéos que the Weeknd a réalisé tout au long de l’année 2020 pour illustrer les différents singles issus de cet album, mais qui met aussi un point final, ou pas, aux interrogations qu’ont suscité ses dernières apparitions publiques, où il se présentait le visage tuméfié, puis récemment, totalement recouverts de bandages…



Chronologiquement c’est « Heartless » qui sera le premier single et le premier clip à précéder l’album « After Hours ». On est en décembre 2019, l’album lui, sortira en mars 2020.

Et on peut dire sans exagération que « After Hours » est l’album le plus abouti de The Weeknd, et sans aucun doute l’un des meilleurs albums de l’année 2020.

En 14 titres imparables, le musicien canadien y distille son r’n’b noir et futuriste, libérant ses démons, révélant ses péchés, ses angoisses et ses déchirures. Bourré de références cinématographiques, « After Hours » est comme un cauchemar éveillé, un trip halluciné ayant pour décor Las Vegas et Los Angeles.

Le point d’orgue de l‘album c’est « Blinding Lights » qui sera la chanson la plus écoutée et la plus vue dans le monde en 2020. Rien que ça…

On adore cette parfaite alchimie entre la new wave des années 80 et le R'n'B du 3ème millénaire qu’a réussi à produire The Weeknd. Du grand art !

Tout au long de l’année 2020, The Weeknd va publier 5 autres vidéos, à travers lesquelles se dessine un film étrange et inquiétant, entre American Psycho, the Joker et Frankenstein.

On y voit ainsi de clip en clip, le personnage incarné par the Weeknd partir en virée nocturne, se faire un énorme trip, dans des fêtes sans joie, puis la gueule en sang déambuler dans la rue, le métro, avant de se faire décapiter, sa tête finissant entre les mains de deux créatures qui vont lui redonner vie.

Le clip « Too Late » est sorti en octobre dernier mais ce n’est pas la dernière apparition de the Weeknd, on l’a en effet depuis revu plusieurs fois dans des shows télé, le visage tuméfié, le nez pansé, jusqu’à ce qu’il apparaisse en novembre dernier, lors des American Music Award, la tête complètement recouverte de bandages, ce qui n’avait pas manqué de susciter une intense curiosité.

Le mystère est levé depuis le 5 janvier de cette année toute neuve : The Weeknd dévoile son tout nouveau clip « Save Your Tears ». On l’y découvre le visage totalement modifié, dans une métamorphose extrême, un peu effrayante. Les Bogdanoff n’ont qu’à bien se tenir !

Depuis les spéculations vont bon train : chirurgie réelle ou maquillage ? L’artiste n’a rien confirmé. C’est en tout cas l’occasion de redécouvrir « Save Your Tears » titre génial, parfumé de disco, dont la vidéo a déjà été vue plus de 80 millions de fois…