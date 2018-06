Chanteuse, violoniste, beatmakeuse et productrice américaine de 23 ans, Sudan Archives est de retour avec « Sink » son nouvel EP sorti chez Stones Throw.

Sudan Archive dans le clip Queen Kunta © Capture écran

Si elle vit aujourd’hui à Los Angeles, c’est à Cincinatti dans l’Ohio qu’a grandi Sudan Archives. Britanny Denise Parks (c’est son vrai nom) est autodidacte. Elle apprend le violon à l’oreille, et en fait son instrument de prédilection.

Musicienne et productrice, elle travaille le son comme une matière

En créant des beats et des boucles aux couleurs hip hop, r’n’b, jazz et électro et c’est en explorant ses racines africaines, qu’elle découvre les violonistes soudanais et la musique d’Afrique de l’ouest.

Une musique qui immédiatement résonne en elle, lui ouvrant de nouvelles perspectives. Une musique que la jeune femme va s’approprier, en la mêlant avec sa culture américaine pour un résultat totalement innovant et fascinant. Sudan Archives est née.

C’est ainsi que sort en juillet 2017 sur l’exigeant et prestigieux label Stones Throw : « Sudan Archives » son premier EP. Il compte 6 titres, entre tradition et modernité, qui ne ressemblent à rien d’autre.

Avec ce premier EP, Sudan Archives démontre tout son potentiel artistique, proposant un éventail de sonorités tout à fait exceptionnel, où son jeu de violon étonnant et sa voix magique sont magnifiés par des textures musicales d’une incroyable richesse. Et chose surprenante, la musique de Sudan Archives bien que très élaborée, est étonnamment immédiate, vibrante et physique.

C’est le mois dernier que Sudan Archives publiait « Sink » un nouvel EP de 6 titres, nous replongeant dans son univers musical élégant et si singulier. On y retrouve tout ce qui nous avait séduit sur son premier EP : une musique charnelle, sensuelle et hypnotique. Une musique sans âge, mais résolument ancrée dans le présent.

Ecouter Sudan Archives c’est vivre une expérience inédite et délicieuse, où le temps et l’espace se confondent.

Le nouvel EP de Sudan Archives « Sink » est disponible depuis le 21 mai dernier chez Stones Throw.