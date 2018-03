Suivre la carrière des Breeders, c’est prendre un chemin sinueux ou l’on aime se perdre

The Breeders en concert à la Gaîté lyrique en 2017 © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns

Les Breeders avaient marqué les années 1990 avec leur tube planétaire « Cannonball »

Mais, il s’agit bien là du seul hit du groupe originaire de Boston. En 2013 pourtant pour fêter les 20 ans de leur album « Last splach », les Breeders s’était reformé et avait joué l’intégralité de ce disque lors de ce concert et d’une tournée qui a duré presque deux ans.

Le plaisir de se retrouver ensemble leur a donné des ailes. En totale indépendance et pour voir de quoi ils étaient encore capables, ils ont composé, enregistré, et finalement pris leur bâton de pèlerin pour retrouver un label.

C’est Steve Albini, producteur émérite du rock américain et vieux compagnon de route des Breeders qui s’est occupé de l’enregistrement de « All Nerve » cinquième album du groupe en 27 ans, et sans doute , un des meilleurs...