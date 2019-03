Dans nos radars depuis près de trois ans, il est sans aucun doute l'un des talents les plus prometteurs du hip hop anglais. Loyle Carner s'apprête à sortir son nouvel album, et c'est une très bonne nouvelle !

Loyle Carner, rappeur britannique, en concert lors du Womad Festival à Charlton Park (29 juillet 2017, à Wiltshire, England) © Getty / C Brandon/Redferns

Loyle Carner a 24 ans, il est issu de South London, et il nous avait régalé en 2017 avec son premier album : l’excellent Yesterday’s Gone. Un album introspectif et sensible, marqué par son flow grave, vibrant sur un hip hop décontracté, teinté de jazz, de gospel et de soul. Un album où la famille avait une large place et qui lui avait permis d'exorciser la disparition de son beau-père survenue un peu plus tôt.

Tout comme la cuisine (son autre passion) lui permet de gérer son hyperactivité, un trouble de l’attention dont il souffre depuis l’enfance. Il a d’ailleurs créé une école de cuisine pour les enfants souffrant du même trouble que lui.

A l’automne 2018, Loyle Carner revient avec un nouveau single : le savoureux « Ottolenghi », (en référence au grand chef anglo-israélien). Un titre pour lequel il était accompagné par le musicien de soul néo-zélandais, Jordan Rakei.

Puis en janvier 2019, Loyle Carner publie « You Don’t Know », un titre groovy à souhait, sur lequel le flow aiguisé du jeune anglais est parfaitement mis en relief par les sonorités reggae et ensoleillées de Kiko Bun et la production de Rebel Klef.

Enfin, en ce début mars Loyle Craner nous offre le très sensuel « Loose Ends » titre qu’il interprète en duo avec la nouvelle diva de la soul anglaise, la sublime Jorja Smith. Depuis quelques mois Loyle Carner ne cesse donc de distiller les singles, c’est bien, mais qu’en est-il d’un nouvel album ?

Et bien, ça y est, c’est officiel ! “Not Waving, But Drowning” le 2ème album de Loyle Carner sortira le 19 avril chez Warner !

Outre Jordan Rakei et Jorja Smith déjà dévoilés, Loyle Carner y invite également Tom Misch (son grand copain) ou encore Sampha. Ça promet ! Loyle Carner sera en concert le 14 mai au Point Ephémère à Paris (complet).

Loyle Carner sera en live sur France Inter avec Little Simz et Columbine le 23 avril à 21h00.

►►► Concert enregistré le 4 avril à Ground Control Paris !