Trois ans après l’album « Love and Hate » qui a connu un succès planétaire, Michael Kiwanuka s’apprête à sortir son 3ème album, et si l’on se fie à la qualité des deux précédents, l’annonce d’un nouveau disque du musicien londonien, est sans nul doute la promesse d’un grand plaisir musical.

Le chanteur Michael Kiwanuka, avec bientôt un nouvel album. © Olivia Rose

Fils de réfugiés ougandais, Michael Kiwanuka grandit dans le nord de Londres, partageant son temps entre sa passion pour le foot et le club de Tottenham, et la musique, grâce à une guitare que lui offre sa maman pour ses 12 ans. D’abord influencé par des groupes de rock tels Nirvana ou Radiohead, c’est un album d’Otis Redding qui le révèle à lui-même, et le pousse à embrasser la carrière de musicien puis de chanteur.

Paul Butler (The Bees) le remarque, le prend sous son aile et lui fait enregistrer son premier album « Home Again » qui sort en 2012 faisant immédiatement de lui, le nouveau prodige de la soul britannique. Michael a 24 ans et l'histoire n'en est qu'à son début…

« Tell Me A Tale » le titre qui ouvre ce premier album de Michael Kiwanuka en 2012, est bien représentatif de son travail. On y retrouve effectivement un peu tout ce qui va constituer l’univers musical de Kiwanuka : tantôt acoustique et mélancolique, teintée de folk, la musique de Kiwanuka peut aussi à d’autre moment être chaleureuse, brillamment orchestrée, très référencée, carrément soul.

On pense à Otis Redding bien sûr, mais aussi à Curtis Mayfield ou Bill Withers… Ou même à Van Morrison avec qui Michael Kiwanuka partage un timbre de voix légèrement éraillé.

Après ce 1er album encensé par la critique, Michael Kiwanuka a un peu de mal à retomber sur ses pieds : le succès a été tellement foudroyant, les attentes sont telles, qu’il en perd un peu ses repères et il faudra attendre jusqu’en 2016 pour le voir enfin ré-apparaitre avec l’album « Love & Hate ».

Un album magistral et foudroyant. En 10 titres Michael Kiwanuka nous rappelle qu’il est musicien certes, mais avant tout un guitariste, et il nous démontre qu’il est aussi un chanteur poignant.

Cet album « Love & Hate » est aujourd’hui un classique, un incontournable de la soul music. Un chef d'oeuvre.

Alors autant vous dire que le nouvel album de Michael Kiwanuka suscite grand espoir et la plus vive impatience !

Bonne nouvelle, il n’y a plus longtemps à attendre, puisque on connait désormais la date de sortie de ce qui sera son 3ème album. Sobrement intitulé « Kiwanuka » il sortira le 25 octobre prochain chez Polydor.

Toujours produit par Danger Mouse et Inflo, ce nouveau disque se veut moins mélancolique que les précédents, pour laisser place à quelque chose de plus enjoué et plus allègre :

C'est l'acceptation de soi de manière triomphante, plutôt que mélancolique.

En avant-gout, « You Ain't The Problem », un premier single qui rend hommage à ses influences soul.

« Kiwanuka » sortira le 25 octobre prochain chez Polydor et Michael Kiwanuka sera en concert à la salle Pleyel à Paris le 23 novembre.