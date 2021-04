Greentea Peng : littéralement délicieux thé vert (parfum Marijuana). En réalité, il s’agit d’une chaude et réconfortante infusion de soul et de jazz, avec quelques touches de reggae et de r’n’b, le tout baignant la voix chaude d’Aria Wells.

Greentea Peng - Nah It Ain't The Same (Official Video) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Greentea Peng

Aria Wells c’est le vrai nom de Greentea Peng, musicienne et chanteuse anglaise, originaire de Bermondsey, un quartier du sud-est de Londres. Avec à son actif deux EP autoproduits, quelques vidéos remarquables et une session Colors très remarquée, la jeune artiste britannique a su imposer son style, sa voix, son look… Et surtout sa personnalité : singulière, spirituelle et engagée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Anglaise, on la compare souvent à Amy Winehouse, mais c’est plutôt du côté de Lauryn Hill et d’Erikah Badu que Greentea Peng revendique ses influences.

Dès son premier EP « Sensi » publié en 2018, elle révèle dans des textes à la fois crus et oniriques, un univers musical gorgé d’un RnB cosmique, aux influences reggae dub, parfaitement mis en relief par une production électronique du plus bel effet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Outre sa voix éraillée, très particulière, ce qui dénote aussi immédiatement chez Greentea Peng, c’est son look, très marqué…

Déjà, il y a les fringues qu’elle arbore : entre fripes et tenues ethniques, dans un foisonnement de textures et de matières, des écharpes aux couleurs vives, des chapeaux haut de formes, des bijoux en or… Sans oublier les tatouages, car le corps tout entier de Greentea Peng est un tableau, où les dessins indélébiles racontent son évolution personnelle et son élévation spirituelle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Considérant les médecines douces et naturelles comme étant essentielles, elle fume de l’herbe pour méditer, pour s’apaiser. Avec la conviction que ce qui est impératif et urgent aujourd’hui, c’est de revoir notre mode de vie, privilégier le temps et l’harmonie, préserver l’environnement, retrouver la nature

En 2019 Greentea Peng publie un deuxième EP intitulé « Rising ». Flamboyante et solaire, La chanteuse londonienne ne passe décidément pas inaperçue, et développe dans ses vidéos un univers onirique, psychédélique, souvent lumineux, parfois plus sombre, mais toujours ultra cool et conscient.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En 2020, Greentea Peng publie deux singles « Downers » et « Hu man » qui connaissent un joli succès, mais c’est en ce début d’année 2021 que se profile enfin son premier album.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Enregistré en un an, avec Earbuds son producteur fétiche (et proche collaborateur du rappeur Slowthai) cet album sortira le 4 juin. Il s’intitule « Man Made » et GreenTea Peng le présente comme un projet :

expérimental, méditatif, politique, médicinal, trippant, humoristique et débordant d'influences riches et variées »

Pour parachever cette annonce, Greentea Peng dévoilait il y a quelques jours un nouveau titre, clippé par Aboveground en référence à Kali Ma, déesse hindoue de la préservation, de la transformation et de la destruction.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Kali V2 » de Greentea Peng sera à retrouver sur son premier album « Man made » disponible à partir du 4 juin.