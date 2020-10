Avec "Beauseigne", Zed Yun Pavarotti nous invite à plonger dans la bande-son de sa vie : pudiquement idéale et sincèrement désabusée.

Portrait du chanteur-rappeur Zed Yun Pavarotti. © Manuel Obadiawills

Zed Yun Pavarotti est âgé de 23 ans, il est stéphanois, tatoué, c’est un rappeur un peu hors cadre, carrément hors cadre en fait. Si son écriture est sincère, imagée, poétique et crue (rien de bien nouveau pour un rappeur) sa musique est plus singulière, mêlant guitares et auto-tune, sonorités urbaines et acoustiques. Le tout fait de lui un nouveau genre de héraut (au sens médiéval du terme) du quotidien : une rock star du rap telle qu’aurait pu l’imaginer Tim Burton.

Depuis ses débuts en 2016, Zed Yun Pavarotti trace son sillon, affinant son style et affutant ses rimes. Il publie 5 projets, notamment en 2018 le EP «Grand Zéro » mais surtout l’année suivante, un EP fleuve de 16 titres sur lequel figure le titre « Papillon ». Intitulé « French Cash » il est déjà très révélateur de l’univers musical de Zed Yun Pavarotti.

Zed Yun Pavarotti … Un nom trop stylé mais qui vient d’où ?

« Z » vient de son nom de famille (Charlan Zouaoui-Peyrot), « Yun » vient de young (jeune en anglais), et « Pavarotti » vient de son attirance pour la musique classique.

Au printemps dernier, Zed Yun Pavarotti publie le titre « Lalaland » pour annoncer la sortie imminente de son premier album.

Dans ce titre on retrouve bien ce qui est en train de devenir la signature artistique de Zed Yun Pavarotti : phrasé peu articulé, guitare, spleen solaire et envolée de voix sur un refrain obsédant.

Tout ça est bien sûr présent tout au long de l’album « Beauseigne » qui vient de sortir. Mais ce qui reste de plus fort, c’est le propos et le style. Car Zed Yun Pavarotti a une façon bien à lui d’écrire et dire avec pudeur et sincérité : la solitude, la vacuité, la peur du lendemain, de l’abandon. Mais aussi la beauté de l’espoir, l’amitié, l’amour…

Ombre et lumière.

C’est ce qui ressort dans tous les textes de Zed Yun Pavarotti et c’est ce qui le lie à toute une génération, (et bien au-delà si vous me comptez dans le lot...)

Et c’est ça qui est fort !

On sait aujourd’hui le goût de Zed pour le rock en général et la brit pop en particulier (il est fan d’Oasis). Pour lui rien d’étonnant donc à ce que ça transpire dans sa musique. Zed Yun Pavarotti : rappeur ou rockeur, sûrement quelque part entre les deux.

Peut-être tout simplement chanteur ?

L’album « Beauseigne » de Zed Yun Pavarotti est disponible partout et sur tout support.