Pour cette dernière chronique musicale de la saison, Matthieu Conquet revient sur le nouveau titre de Bertrand Burgalat.

Bertrand Burgalat? producteur, musicien, compositeur, arrangeur et chanteur en concert au Parc de Saint Cloud le 24 juin 2018. © Getty / Foc Kan / WireImage

"Vous êtes ici" ou la chanson qui vous situe.

Bertrand Burgalat, le musicien, chanteur, compositeur et aussi patron du label Tricatel (Catastrophe, Chassol) publiait en plein confinement la chanson du transport idéal, celle qui vous mène de la chambre au bord de mer, dans la forêt, jusque sous la grande Ourse.

Il faudra attendre l'hiver pour entendre les nouvelles chansons de Bertrand Burgalat et son prochain album, mais avant de vous faire écouter "Vous êtes ici", je voulais la faire résonner avec une autre, éditée sous son label il y a quelques années :

Michel Houellebecq et "Présence Humaine", c'est l'une des rares incursions de l'écrivain vers la chanson (qu'il affectionne tout particulièrement), et c'est le label de Bertrand Burgalat qui lui avait offert ce premier album, entouré du groupe AS Dragon, il y a 20 ans tout juste. Présence Humaine n'a pas pris une ride et à croire les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui l’ont réécouté avec une oreille nouvelle lors du confinement.

Il y a d'autres résonances entre ce nouveau titre "Vous êtes ici" et l'œuvre de Bertrand Burgalat au cours de ces vingt dernières années, c'est l'album "Toute directions" paru en 2012 avec cette ouverture qui contenait déjà tout un univers en moins d'une minute trente.

Dans cette composition pop raffinée, pleine de jazz et de cordes, sous une pulsion contemporaine, Bertrand Burgalat faisait discrètement entendre dans l'ouverture de Toutes directions la voix de sa mère la chanteuse lyrique Jacqueline Drozin. L'intime et l'universel se croisent dans l'œuvre du chanteur (citons en tête "L'Enfant Sur La Banquette Arrière" bouleversant) qui se fait volontiers interprète.

Ses chansons les plus personnelles sont souvent signées par d'autres (écoutez "Les Choses qu'on ne peut dire à personne" de Laurent Chalumeau) : c'est ici Marie Möör qui signe les paroles de "Vous êtes ici".

Femme de lettres et de musique, Marie Möör s’était fait connaître aux côtés du saxophoniste Barney Wilen dans les années 80, elle a depuis travaillé avec Jean-Louis Murat (l'album "Svoboda", 1998) et Christophe ("La Man" entre autres).

"Vous êtes ici" ou la question de notre situation, physique et mentale, représentée sous influence Google Maps. Il faut aller voir le clip très réussi (réalisé par Benoit Forgeard et Natacha Seweryn) en attendant faites-vous votre film.

Bertrand Burgalat : "Vous êtes ici". Label : Tricatel