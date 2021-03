Après le réjouissant "Baby it’s you" publié à la fin de l’été dernier puis "Californian Soil", le trio britannique London Grammar enchaîne avec un troisième single intitulé "Lose your head" juste avant la sortie de leur troisième album dès le 9 avril.

London Grammar, Hannah Reid, Dan Rothman et Dominic "Dot" Major aux BRIT Awards, à Londres, le 21 février 2018. © AFP / TOLGA AKMEN

London Grammar est un trio anglais, Londonien, qui réunit les musiciens Dan Rothman, Dominic « Dot » Major et Hannah Reid, chanteuse à la voix unique et cristalline.

À France Inter, nous suivons ce groupe de très près depuis ses débuts et sommes tombés sous le charme de leur musique rêveuse, aérienne et mélancolique. « Wasting my young years » est une chanson du premier album du groupe (« If you wait » sorti en 2013) qui représente parfaitement l’univers artistique et le succès de London Grammar.

Nous avons eu la chance de capter et diffuser le concert London Grammar dans le cadre du Festival des Inrocks en 2013, peu après la publication de leur premier EP (« Metal & Dust ») et lors de leur première apparition à Paris.

Le groupe nous a ensuite fait le plaisir de venir jouer sur la scène du Studio 105 de La Maison de la Radio en 2017, à l’occasion de la sortie de leur deuxième album (« Truth is a beautiful thing »).

Le troisième album du trio intitulé « Californian Soil » sort donc le 9 avril prochain.

C’est un disque qui a été inspiré par leur séjour et leur découverte des États-Unis lors de leur tournée en 2017. L’album traduit leur perception de la société américaine. Dan Rothman dit de ce disque qu’il évoque la mort du rêve américain, la mort de leur rêve américain.

On y retrouve la pop élégante, planante, romantique, cinématographique et imagée qui a fait le succès de London Grammar. Comme pour ses précédents albums, le groupe a pris soin de bien préparer le terrain pour la sortie de « Californian Soil » en publiant des titres assez imparables que nous avons joué depuis la fin de l’été dernier : « Baby it’s you », puis « Californian Soil » et enfin « Lose your head », entré récemment dans notre playlist.

London Grammar - "Californian Soil" - Label : Metal & Dust Ministry of Sound