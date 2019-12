Presque deux ans après son (remarquable) EP « My Dear Melancholy », The Weeknd est de retour avec une paire de singles qui annonce la sortie très prochaine de son nouvel album.

The Weeknd, chanteur, auteur et producteur de musique au Dome à ArcLight Hollywood le 11 décembre 2019 . © Getty / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

The Weeknd aka Abel Tesfaye est donc de retour avec deux nouveaux titres prometteurs qui annoncent un album prêt à débarquer d’une semaine à l’autre. En mars 2018, the Weeknd avait frappé fort avec un format court, en sortant l’excellent EP « My Dear Melancholy », six morceaux aux sonorités très électroniques, assez sombres, produits en collaboration avec des artistes tels que Nicolas Jaar, Gesaffelstein, mais aussi incontournable Mike Will Made It ou encore Guy-Manuel de Homem-Christo des Daft Punk, qui avaient marqués de leur empreinte le dernier album de The Weeknd, « Starboy » sorti en 2016.

En quelques années, entre ses premières mixatpes - la brillante trilogie « Thursday / house Of Balloons / Echoes Of Silence » sortie en 2011 - et ses trois albums « officiels », The Weeknd est devenu une énorme star, un artiste « mainstream » qui sort régulièrement des tubes que tout le monde connait, et qui sont diffusés partout. Mais en même temps, c’est un artiste un peu à part, et clairement sulfureux. Il y a une sorte de décalage entre ce succès faramineux auprès du grand public et ce qu’il peut raconter dans certaines de ses chansons.

Musicalement, The Weeknd produit une Soul ultra-moderne, un R&B futuriste, résolument marqué par les musiques électroniques. Il a une approche à la fois avant-gardiste, dans sa production, et très Pop par l’efficacité de ses chansons. Il y a dans sa discographie des titres sombres, ombrageux mais aussi des chansons très « sucrées », sexy et parfois même assez légères dans la forme.

Le titre « Heartless » que The Weeknd vient de sortir est une collaboration avec le producteur Metro Boomin, une véritable star du rap américain qui a travaillé avec les plus gros rappeurs de la scène Trap, de Migos à Gucci Mane en passant par Future. S’il y a bien une constante évidente dans la carrière de The Weeknd, c’est qu’il est toujours très bien entouré.

Dans cette nouvelle chanson, The Weeknd revient sur des sujets qu’il aborde souvent. Il parle de son succès et des dérives qui y sont liées.

