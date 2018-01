Sorti en mars 2017 "American Teen" le premier album du jeune texan a été l'une des bonnes surprises de l'année et nous a livré son lot de tubes.

Khalid © AFP / CHRISTOPHER POLK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Originaire de Géorgie, fils de militaires, Khalid a passé son enfance à déménager entre l'Europe et les Etats Unis où il finira par s'établir à El Paso au Texas. La musique, c'est une passion qu'il tient de sa mère qui jouait dans un groupe dans l'armée. Une mère très présente, très aimante, à laquelle il voue un amour inconditionnel. C'est à El Paso, alors qu'il est encore lycéen, que le jeune Khalid va commencer à écrire des chansons qu'il publie sur son compte Soundcloud, la toute première étant "Saved".

Très vite les titres s'accumulent, l'idée d'un album commence à prendre corps, et c'est à Atlanta que Khalid retrouve son ami Syk Sense (Drake, Travis Scott) pour arranger les titres déjà prêts, leur trouver un son, une unité, une couleur... C'est avec le titre "Location" né de ce travail commun, que la vie du jeune homme va changer...

Sorti au cours de l'été 2016, ce titre envoûte littéralement le cœur des américains. Relayé sur les réseaux sociaux par l'une des soeurs de Kim Kardashian, le titre "Location" va bénéficier d'une publicité aussi inattendue que providentielle, devenant rapidement un énorme hit qui cumule aujourd'hui plusieurs centaines de millions de vues !!!

Tout désormais va s’enchaîner très vite, et en mars 2017, Khalid publie son premier album intitulé "American Teen" sur le label RCA (Sony Music).

Un album de 15 titres intimistes et ultra sensibles, qui ne cessent de flirter entre soul et R'n'b, avec ça et là, de petites touches pop.

Sur scène, le talent de Khalid ne se dément pas et c'est à travers le monde, notamment en première partie de son amie Lorde, que l'adolescent s'installe un peu plus comme étant l'artiste à suivre.

C'est ainsi que lors de la dernière cérémonie des MTW Awards à Los Angeles, Khalid recoit le prix du _meilleur nouvel artiste 2017_.

Pour commencer 2018, Khalid est encore en tournée mondiale, mais cette fois comme tête d'affiche de son "American Teen Tour".

Il se produira au Trianon de Paris le 13 février 2018.

Nul doute que l'émotion sera au programme.