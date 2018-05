Anderson .Paak annonce avec « Bubblin’ » la sortie de son prochain album pour la rentrée, un album de rap supervisé par le légendaire Dr. Dre.

ANDERSON .PAAK en mai 2018 © Getty / Randy Holmes

Quelques semaines après avoir lâché « Til’ It’s Over », un morceau chanté entre soul et électro (brillamment produit par Kevin Abstract du groupe Brockhampton), accompagné d’un superbe clip réalisé par Spike Jonze et incarné par la chanteuse britannique FKA Twigs, Anderson .Paak est de retour avec un nouveau titre pour annoncer la sortie de son prochain album.

Anderson .Paak est un un artiste californien prolifique et talentueux : il est batteur, mais joue aussi de nombreux autres instruments. Il rappe, chante, et il est aussi producteur et beatmaker. Il a sorti deux solides albums sous son nom : « Venice » en 2014 puis « Malibu » en 2016, et a collaboré avec de nombreux artistes (Schoolboy Q, Tokimonsta, Mac Miller, The Game...). Le projet NxWorries qu’il a monté avec le producteur Knxwledge, sorti sur le label Stones Throw (« Yes Lawd » en 2016 puis « Yes Lawd ! Remixes » en 2017) est également remarquable.

La qualité du travail d’Anderson .Paak n’a pas échappé à une des légendes vivantes du rap américain, Dr. Dre, qui avait appel à lui sur six titres de son album « Compton » sorti en 2015.

Le nouvel album d’Anderson .Paak annoncé pour la rentrée prochaine, sera entièrement dirigé et supervisé par Dr. Dre qui a produit plusieurs titres du disque, mais aussi travaillé sur les mélodies, l’écriture, la recherche des samples… Bref, on est en droit d’espérer un album solide et ambitieux.

L’apparition surprise de Dre sur la scène de la Brixton Academy à Londres le 13 mars dernier lors du concert d’Anderson .Paak, pour rapper à ses côtés quelques-uns de ses classiques, n’a fait que confirmer le rapprochement entre ces deux figures du rap américain, et leur enthousiasme à travailler ensemble.

Pour annoncer la sortie de ce nouvel album, Anderson .Paak vient donc de révéler « Bubblin’ », un titre de rap puissant et très recommandable, produit par AnTman Wonder et Jahlil Beats.

Anderson .Paak jouera à Paris à la Salle Pleyel le 1er juillet 2018.