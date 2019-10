Pitchfork Music Festival ouvre ses portes ce soir à Paris (la Villette) avec comme de bien entendu une programmation avant-gardiste et classieuse, parmi laquelle Nilüfer Yanya (programmée demain vendredi 01 novembre à 20h45 à la Nef).

L'artiste musicale Nilüfer Yanya en concert le 28 juillet 2019 à Newport, Rhode Island. © Getty / Douglas Mason / WireImage

Nilüfer Yanya (23 ans), est un artiste londonienne d’origine turque, mais déclare être londonienne avant tout (Chelsea). Auteur-compositeur, chanteuse et guitariste, son premier album « Miss Universe » (Pias) est sorti au printemps dernier, et elle est donc ce weekend à l’affiche du prestigieux Pitchfork Music Festival Paris.

Dès ses débuts en 2016, Nilüfer Yanya scotche tout le monde avec sa version du « Hey » des Pixies. La miss alors totalement inconnue, se risque à en livrer une relecture brute et à fleur de peau : voix, guitare, saxo. Une reprise dépouillée et délicate. C’est tellement joli, que le buzz s’ensuit !

Suite à ce « unplugged » totalement décomplexé, la jeune musicienne (à l’époque elle a 19 ans), se retrouve sous les feux des projecteurs, la presse musicale s’enflamme : prodige selon Pitchfork, et les autres Guardian, NME ou Inrocks ne seront pas en reste de compliments... Nilüfer Yanya sort assez vite un premier EP qui confirme l’engouement suscité « Small Crimes », dont la chanson titre est alors en playlist sur France Inter.

2 autres EP vont suivre, « Plant Feed » en 2017 et « Do You Like Pain ? » en 2018, sans compter les nombreux concerts que Nilüfer Yanya ne va cesser de donner durant toute cette période, confirmant ainsi tout le bien que la presse dit d’elle.

En mars 2019, Nilüfer Yanya sort son premier album « Miss Universe ». Un album de 17 titres, bien représentatif de ce que fut la jeune femme : épurée et délicate, un peu réservée, et ce vers quoi elle va… Plus affirmée, plus expérimentale... Et quoiqu’il en soit, toujours unique, touchante et sincère… Une artiste ultra-sensible : ouverte sur le monde, ses beautés, ses souffrances…

L'album « Miss Universe » de Nilüfer Yanya est disponible (PIAS)