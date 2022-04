M vient de dévoiler son single "Dans ta radio". On retrouve sa voix singulière et solaire, dans "Rêvalité", code couleur violet : la couleur de la royauté ! Un savoureux mélange entre le bleu et le rouge, deux teintes très complémentaires qui symbolisent la force et la féminité de son disque.

Rediffusion de la chronique du mercredi 13 avril dernier.