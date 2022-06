Son talent précoce et son succès fulgurant rappellent la trajectoire exceptionnelle du regretté Mac Miller. Les réseaux sociaux ont propulsé Jack Harlow au premier rang des charts, en "First Class". Mesdames, Messieurs, veuillez attacher vos ceintures, nous traversons une zone de turbulence…

Le rappeur Jack Harlow © AFP / Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto

Jack Harlow: First Class

On voyage en première ce matin avec aux manettes, le rappeur Jack Harlow

Quand on écoute ce titre de l’américain Jackman Thomas Harlow dit Jack Harlow, on ressent un peu cette sensation de plaisir, vous savez quand on vous annonce avant votre montée à bord que vous êtes surclassé sur votre vol !First class c’est la bonne surprise offerte par ce jeune rappeur originaire de Louisville (Kentucky). Et peut-être aurez-vous reconnu le sample qu’il a utilisé pour le refrain de First Class ?

Eh oui, Jack Harlow avait 8 ans en 2006, quand est sorti le gros tube pop et rap Glamorous de Fergie, l’ancienne chanteuse des Black Eyed Peas, en duo avec le rappeur Ludacris !

Mais il faut dire qu’il est précoce, à 12 ans, équipé d’un micro de Guitar Hero, le jeune fan de hip-hop pose ses premiers lyrics, s’enregistre avec un pote sur un ordinateur portable et vend ses CDs au collège. 5 ans plus tard, même pas sorti du lycée, marqué par Drake, il sort son premier EP et commence à se produire dans les clubs de sa ville.

Du haut de ses 24 ans aujourd’hui, il a déjà marqué son empreinte, notamment connu pour les singles Whats Poppin en 2020.

Et l’énorme hit Industry Baby de Lil Nas X dans lequel il fait un featuring, et qui a explosé tous les compteurs à sa sortie l’année dernière

Après le succès de son premier album, That’s What They All Say, Jack Harlow a réussi à s’imposer parmi les plus grands de la scène rap en 2020.

À quoi c’est dû ?

À TikTok ! un court extrait de First class a eté posté, et écouté plus de 8,5 millions de fois sur Twitter depuis sa publication,

D’autre part, dans son titre That’s What They All Say, il raconte toutes les critiques qu’il a essuyées au cours de son apprentissage du métier, avec des feat. de Adam Levine ou encore Lil Wayne.

Et puis, Kanye West l’a invité sur son album Donda 2.

Voilà comment sa popularité a permis a son morceau de se hisser en première position du classement hebdomadaire des ventes de singles, tous genres confondus, aux Etats-Unis. Il a par ailleurs été recruté pour faire ses débuts au cinéma dans le remake du classique Les blancs de ne savent pas sauter (White Men Can’t Jump) de 1992…

First class, déjà en playlist, extrait du deuxième album de Jack Harlow, “Come Home the Kids Miss You” déjà disponible.