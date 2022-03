Kēpa, ancien sportif de haut niveau, nous propulse sur les bords du Mississippi avec ses guitares acoustiques en acier, son harmonica et sa voix digne d'un authentique bluesman. Son nouvel album "Divine Morphine" est un road trip euphorique

L'artiste musical Kēpa © Kevin Metallier

Le nouvel album de l’artiste Kēpavient de sortir.

Après Doctor, Do Something un premier album réalisé par Taylor Kirk, le canadien de Timber Timbre; une critique dithyrambique des médias, suivi d'une tournée de plus de 150 concerts, dont deux Olympias, le Bayonnais Kēpa vient de publier Divine morphine. Un album dans lequel il a invité la chanteuse américaine de blues, Sarah Mac Coy sur le titre Eldorado

Eldorado extrait de Divine Morphine, deuxième album de Kēpa. Ancien champion de skate, jusqu’à une méchante blessure qui le stoppe dans sa trajectoire de sportif professionnel, le trentenaire se met à gratter sur une guitare, compose ses premiers morceaux. Bastien Duverdier, autodidacte et passionné de musique, il donne naissance à Kēpa. Un univers personnel et original où il joue avec tout un attirail sonore en solo sur scène.

L’harmonica ne le quitte jamais…

Avec sa belle voix grave et ses arrangements aussi intenses qu’étonnants, Kēpa agit comme un remède pour les autres et pour lui- même. Il explore la guitare primitive, le folk psychédélique, et même la dance. Une explosion de molécules qui composent la formule magique de Divine Morphine.

De quoi parle son album ?

Entre autres de sa capacité, à pouvoir dire qu’il est malade, ce qui lui paraissait incorrect auparavant. Il parle de cette histoire un peu triste qui lui a flingué sa vie d’avant comme il le dit lui-même.

On y découvre aussi ses influences, entre blues rural et rock minimaliste, et sa reprises notamment de Sodade de Césaria Evora.

Le rêve de Kēpa était de skater aux quatre coins du monde, avec sa guitare dobro en bandoulière, il ira certainement encore plus loin ! Voici sa relecture euphorisante de Sodade.

Sodade une reprise extrait de Divine Morphine, Kēpa est en tournée dans toute la France et en concert exceptionnel à Paris, au Café de la danse, le 23 mars 2022