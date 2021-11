Musicalité, production, et écriture immaculées de chansons pleine de groove, «Break The Wall» un album aux sections rythmiques emblématiques américaines des années 70 et 80. Le résultat puissant d'une collaboration hautement accomplie entre deux musiciens qui partagent la même vision.

Dawn Joseph, chanteuse et multi-instrumentiste du duo MF Robots en concert au festival On Blackheath Common à Londres le 13 juillet 2019. © Maxppp / Dafydd Owen/PHOTOSHOT

Un vrai coup de cœur : MF Robots .

Music For Robots ! Un duo composé de Jan Kincaid et Dawn Joseph qui se sont rencontrés en tant que membres du groupe The Brand New Heavies, l'un des collectifs d'Acid Jazz les plus populaires du Royaume-Uni dans les 90’, qui a influencé Mark Ronson, D'Angelo, Jamiroquai, Erykah Badu.

Jan Kincaid en est ex -co-fondateur et batteur et Dawn Joseph en a été l’une des voix charismatiques.

Faire partie des Brand New Heavies a été un chapitre important pour les deux musiciens, mais une fois qu’ils ont commencé à travailler ensemble, l’alchimie fût immédiate. Il était temps pour eux de tourner la page, et bientôt MF Robots est né.

Pourquoi s’appeler Music for robots (musique pour robots) ?

C’est tout à fait ironique !

Ils ont choisi ce nom pour prendre le contre-pied de cette tendance d’une grande partie de la pop actuelle, conçue sans réelle personnalité. Music For Robots c’est tout l’inverse. Ils créent une musique Soulful forte, capable de traverser les époques, puisant dans de nombreuses influences ; quelque chose qui touche sincèrement les gens.

Leur complicité s’est concrétisée sur un premier album éponyme sorti en 2018.

Le duo est de retour aujourd’hui avec la sortie d’un nouveau disque, le bien nommé « Break the Wall » un disque qui veut littéralement briser la routine d’une musique fabriquée à l’usine !

C’est un mélange inédit et sexy de hard funk, d'electro, d'acid jazz, de nu soul et de pop né de sessions d’improvisations à la maison, avec les autres musiciens du groupe, des gens biens ! Good People…

'Break The Wall' contient un groove impeccable et positif qui a titre personnel me fait vraiment kiffer !

Make the call extrait de Break the call de MF Robots déjà disponible en digital et sortie physique prévue le 26 novembre.